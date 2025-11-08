【かっぱ寿司】「トミカ」コラボの第2弾は「ターレー（ぴちぴち動くまぐろ）」！
かっぱ寿司は、2025年11月20日（木）から、ダイキャスト製ミニカー「トミカ」との「かっぱ寿司 キャンペーン トミカ ”あそべる！くるま” プレゼントキャンペーン」の第2弾を開催。第2弾は『ターレー（ぴちぴち動くまぐろ）』だ。
おいしいお寿司の裏側を支えるはたらくくるまをテーマにした「かっぱ寿司 キャンペーン トミカ ”あそべる！くるま” 」、
第1弾の新鮮な”いか”を運ぶトラックに続く第2弾は、氷を入れた発泡スチロールケースに ”まぐろ” を乗せ、市場を走る運搬車『ターレー（ぴちぴち動くまぐろ）』が登場。
ターレーの車輪が動くと、活きが良い ”まぐろ” がぴちぴちと上下に躍動する、遊び心を込めたギミックで、新鮮なお魚を急いで運ぶターレーの姿を表現している。
この「かっぱ寿司 キャンペーン トミカ」は、かっぱ寿司店内での飲食、またはお持ち帰りにて税込3500円以上ご利用し、会計時にレジで公式アプリ内の「バーコード付引換券」を提示した方に、先着でその場でプレゼントされるもの。数量限定でなくなり次第終了となる。
かっぱ寿司だけの限定アイテムとなるので、ぜひお見逃しなく。
本企画は、このミニカーで遊ぶ体験を通してお寿司のネタになっている魚や、おいしいお寿司を裏側で支えるはたらくくるまに触れることで、お寿司の世界への興味を深めてもらい、お寿司をもっと好きになってもらいたいという想いを込めてつくったという。
ココでしか手に入らないアイテムなので『トラック（暗いところで光るいか）』とともに、『ターレー（ぴちぴち動くまぐろ）』もゲットしてほしい。
（C） ＴＯＭＹ
「トミカ」は株式会社タカラトミーの登録商標です。
