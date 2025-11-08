ÆüËÜ¤Ç¹ñÌ±ÅªÏÂ²Û»Ò¤Ë¥É¥Ï¥Þ¤ê¡Ö»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡ÄÀ¨¤¤¡ª¤Ã¤Æ¡×¡¡±Ñ¹ñÃË»Ò¤¬Ç®ÊÛ¡ÖÆ±¤¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
GP¥·¥ê¡¼¥ºÂè4ÀïNHKÇÕ
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÊGP¡Ë¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¡¦NHKÇÕ¤Ï7Æü¡¢Âçºå¡¦ÅìÏÂÌôÉÊRACTAB¥É¡¼¥à¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤Î¥ê¥º¥à¥À¥ó¥¹¡ÊRD¡Ë¤Ç¡¢¥é¥¤¥é¡¦¥Õ¥£¥¢¡¼¡¢¥ë¥¤¥¹¡¦¥®¥Ö¥½¥óÁÈ¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë¤¬81.57ÅÀ¤Ç¼ó°ÌÈ¯¿Ê¡£±éµ»¸å¤Î¼èºà¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¹ñÌ±Åª¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®ÊÛ¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥Õ¥£¥¢¡¼¤È¥®¥Ö¥½¥ó¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤¬¡¢´ÓÏ½¤ò¸«¤»¤¿¡£2°Ì¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë5.21ÅÀº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¼ó°ÌÈ¯¿Ê¡£±éµ»¸å¡¢ÆüËÜ¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥®¥Ö¥½¥ó¤Ï¹ñºÝ¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁ¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Î¼ñÌ£¤ÎÍó¤Ë¡ÖJapanese Dorayaki Pancakes¡Ê¤É¤é¾Æ¤¡Ë¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤é¾Æ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤è¡¢ÆÃ¤Ë¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Î¤ä¤Ä¤¬¤Í¡£¤Ç¤â¡¢º£²ó¤Ï¤Þ¤À¿©¤Ù¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¥Õ¥£¥¢¡¼¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤éÇã¤¤¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥®¥Ö¥½¥ó¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Î¤É¤é¾Æ¤¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£¥Õ¥£¥¢¡¼¤Ï¡Ö¥ë¥¤¥¹¤Ï¤¤¤Ä¤â¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ë¡¢»ä¤Ï²¿¤â¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡Ø¥¬¡¼¥Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¬¹¥¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¤ï¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¤É¤é¾Æ¤¤Ë¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï½éÍèÆü¤Î2018Ç¯¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡ØÀ¨¤¤¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡£¥Þ¡¼¥¬¥ê¥ó¤È¥Ð¥¿¡¼¤¬Ãæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ºÇ¹â¤Ê¤ó¤À¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤Î¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¤Ë¤È¤Æ¤â»÷¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£¤À¤«¤é¡¢¸Î¶¿¤ò¾¯¤·»×¤¤½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡±Ñ¹ñ¤Ç¤Ï¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤ºÇ¹â¤Î°ïÉÊ¡£¡Ö¤¢¤ó¤³¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï»þ¡¹¤¢¤ë¤±¤É¡¢Æ±¤¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¡£¥Þ¡¼¥¬¥ê¥ó¤ä¥Ð¥¿¡¼¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¥®¥Ö¥½¥ó¡£8Æü¤Î¥Õ¥ê¡¼¥À¥ó¥¹¤Ç2Ç¯¤Ö¤ê¤ËNHKÇÕ¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ì¤Ð¡¢¤´Ë«Èþ¤Ï¤É¤é¾Æ¤¤Ç·è¤Þ¤ê¤À¡£
