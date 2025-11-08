孫が運動会で頑張ったのに…義両親から“ご褒美”なし、食事代は夫持ちでモヤッ【ママリ】
運動会後ご褒美なし、義両親の孫への待遇にモヤモヤ…
じぃじ、ばぁばって、孫の運動会頑張った後とか、
ご褒美とか、してくれますか？？
私のところは、
色んな意味でとっても可愛がってくれてる
(お誕生日や節目のお祝いきちんとしてくれる)
私の父と母を呼びたかったですが、都合が合わず…
でも、両親以外にあと2枠あるため、勿体無いので、
旦那の方の祖父祖母を誘ってみました。
来ると行って、来てはくれたのですが、
何かお客さん感というか。(笑)
まぁわざわざ来てくれたし？
運動会後、みんなで食事でもと誘って行きましたが、
支払いは旦那持ち。
見に来てやったぞ！感？なのでしょうか、、
私がばぁばならば、
孫の運動会見れて嬉しい！
めっちゃ頑張ったね！
好きなものお食べー💓
食事代はもちろんじじばばが出しますー！
さらにお菓子や軽いプレゼント🎁？
なんかも用意するなり
帰りに買ってあげるなりすると思う😂
ちなみに私の父母なら、
上記プラス、お小遣いまで持ってきてると思います🤣
私の父母が手厚すぎる方だとは思いますが…
だからこそ、
旦那の父母が、形としてご褒美とか何もしてくれないのが
何かモヤります😇
まぁ来てくれただけ有難いといえばそうですがね。
誕生日とかも特に何もプレゼントとかなく、
言葉のおめでとうだけ😂わら
みなさんのところは、運動会後、どんな感じでしたか？？
孫の運動会を終え、頑張ったわが子をねぎらうために義両親と食事をした投稿者さん。しかし、義両親はどこか冷めた様子で、お祝いムードとは言えなかったようです。「呼ばれたから来た」という雰囲気に、投稿者さんは少し寂しさを感じたといいます。
これまでも義両親から孫へのご褒美やお小遣いをもらったことはなく、対して実の両親は毎回のようにプレゼントやお小遣いを用意してくれるのだとか。その違いに、つい比較してしまうのも無理はないのかもしれません。
孫へのご褒美、あり？なし？さまざまな意見が
この投稿にママリにはさまざまな声が寄せられました。
その中に「ご褒美はない」というコメントが多数ありました。
ご褒美無いです！
見に来て、労ってくれるだけで子どもも親も嬉しいです😉
運動会のご褒美なんて初めて聞きました😂
私は時間作って見に来てくれただけでありがたいですし、子供たちもじじばばに｢見に来てくれてありがとう｣って言います🙌
モヤるところはどこもなかったです🤔
見に来てやったぞ！というか普通に見に来ただけだと思います！
ご褒美はよく頑張ったねー！と言う言葉や写真で充分かなと☺️
むしろこちらから見に来てくれてありがとう！という感じです。
運動会後のご褒美はない、という意見がありました。義両親の住んでいる場所が遠方だったりするかもしれず、わざわざ時間を作って来てくれたと思うと「ありがとう」という感謝の気持ちでいるのがいいのかもしれませんね。
一方で「ご褒美ある」というコメントもありました。
ご褒美なし派のコメント多いですが、私はあり派です❣️
なのでお気持ちすごく分かります😂ご褒美はなくとも、ご馳走くらいしてもらえたらなと思います😇
ご褒美はある、という意見がありました。この方は投稿者さんと同じように、祖父母からご褒美があったらうれしいと思っているようです。催促をしているわけではないですが、ご褒美やお小遣いを祖父母に期待してしまうところもあるのでしょうか。祖父母も孫がよろこんでくれることならしてくれるでしょうね。
孫へのご褒美はあってもなくても、会いに来てくれた祖父母に感謝の気持ちを
孫の運動会後に祖父母からのご褒美は「ない」というお家が多いようでした。孫へのご褒美については、各家庭それぞれの事情があるのでどちらがいい、悪いということではないように思います。
投稿者さんは、自分の親の影響もあり義両親の孫への対応に違和感があったのでしょう。孫が主役のイベントで家族が集まったという記念に食事をするだけでも十分な思い出が作れますよね。ご褒美はどちらでもよく、孫を思ってくれる祖父母がいるだけでとても幸せなことなのではないでしょうか。
