阿部巨人の外野バトルに新たな刺激が加わった。１０月２３日のドラフトで育成５位指名したオイシックス・知念大成外野手（２５）が７日、ＧタウンとＧ球場室内での秋季キャンプに合流。まだ仮契約前だが、学生や社会人でなければ、この時期に練習参加できる点を生かして異例の形が実現した。今季のイースタン打点王は、育成とはいえ即戦力候補。阿部監督は「戦力になってくれることを願っています」と競争激化に期待した。

珍しい光景が新たな外野サバイバルの号砲だった。秋季キャンプ恒例のシートノック。知念が巨人ナインにまざり、一人だけ青、オレンジ、緑のカラフルなオイシックスのユニホームで左翼に入った。育成ドラフト５位指名から１５日で異例の早期合流。阿部監督は「戦力になってくれることを願っています」と期待した。

高校、大学、社会人を除く独立リーグなどのドラフト指名選手は、契約前の練習参加が可能だという。「入れるっていうのを確認して、本人も合流したいという意向もあったので」。１０月３１日にオイシックスの本拠地・新潟で指名あいさつ。まだ仮契約前だが、一緒に練習できるなら、一日も早く輪に加えたかった。

知念にとって環境に慣れるとともにアピールの大チャンス。チームとしても競争意識を高められるメリットがある。イースタン・リーグで昨年は首位打者、今年はフレッシュ球宴ＭＶＰに打点王と２軍での実績は十分。育成指名とはいえ１軍の外野争いに入る可能性を秘めていて、「もちろんそれが望みで獲ったので」と１年目から注目の存在だ。

今季の巨人は外野を固定できず、来季のレギュラーはほぼ白紙。若手主体のこの日のシートノックは左翼に知念と若林、中堅に中山、右翼に佐々木、浅野、舟越が入った。ここに丸、オコエ、残留要請中のキャベッジ、ドラフト４位の中大・皆川らが加わる大激戦。知念も候補の一人に挙がる。

沖縄尚学、沖縄電力入社２年目の２０年までは投手で最速１５１キロ左腕だった。その後は打力と俊足を生かすため野手に専念。プロの夢を追うため２４年からオイシックスに移籍した。「プレースタイルもうちにはいないタイプだと思うし、プロ野球に対する何か期する思いはあると思うので、指名させてもらった」。ハングリー精神、ガッツあふれる姿勢は大きな魅力だ。

高校の先輩・リチャードの横で打ったロングティーでは大声を出しながらフルスイング。８時間の猛練習で疲労困ぱいになりながら存在感を示した。「（プロの練習は）これぐらいやるんだって分かっただろうし」と阿部監督。入団前の新人の異例の秋季キャンプ参加で外野手争いに火がついた。（片岡 優帆）

◆知念 大成（ちねん・たいせい）２０００年４月２７日、沖縄生まれ。２５歳。沖縄尚学から投手として沖縄電力に入社も、在籍中に外野手に転向。ＮＰＢ入りを目指して退社し、２４年からはイースタン・リーグに参入したオイシックスに加入した。同年は打率３割２分３厘で首位打者、今季は６６打点で打点王、最多安打のタイトルを獲得。１８１センチ、８６キロ。左投左打。