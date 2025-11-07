タレントのやす子（27）に対して不適切な投稿をした問題で、昨年8月から活動休止していたタレントのフワちゃん（年齢非公表）が7日、女子プロレス団体「スターダム」後楽園ホール大会のリングに登場し、「プロレス一択」での活動再開を宣言した。

複数のテレビ関係者は、フワちゃんがかつて出演していた番組に再度起用する方針はないとしている。活動休止前のようなバラエティーやラジオ番組、CM出演への復帰は依然厳しい。それだけに、強い覚悟を持っての「プロレス一択」となったと見られる。

フワちゃんはこの日、2022年10月にスターダムでプロレスデビューを飾っていたが、12月29日に両国国技館で再デビューすることを明らかにした。会場が騒然とする中、リング上で「昨年は私の発言でお騒がせして申し訳ありませんでした」と謝罪。あいさつの中で「新しい夢ができました」と宣言し、「また挑戦したいもの。それはプロレス一択でした」「反省や、みそぎのためではありません」と真剣なまなざしで訴えていた。

昨年8月2日、お笑いタレント・やす子が自身のX（旧ツイッター）に「やす子オリンピック 生きてるだけで偉いので皆 優勝でーす」と投稿。同4日にフワちゃんはやす子の投稿を引用し、不適切な投稿をポスト。これが大きな批判を呼んだ。のちにフワちゃんは、やす子本人に直接謝罪したと報告したものの批判は収まらず「一つの区切りとして、しばらくの間、芸能活動をお休みさせていただくことにしました」とし、同11日から活動を休止していた。