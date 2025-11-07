大分県別府市で3年前に発生したひき逃げ殺傷事件で、逃走した八田容疑者の手がかりを探すため、県警が海の堆積物を調べていることがわかりました。

【写真を見る】八田與一容疑者の手がかり求め、別府湾の海底堆積物を調査 情報提供は1万1500件超

2022年6月、別府市でバイク2台に軽乗用車が追突し大学生1人が死亡、1人がけがをしました。

警察は現場から逃走した八田與一容疑者（29）を殺人などの疑いで重要指名手配しています。

捜査関係者などによりますと警察は八田容疑者をはじめとした事件捜査のため海の堆積物を調べていますが、これまでに有力な手掛かりは見つかっていないということです。

県は10月から別府湾沿いの3つの市と町の港から順次、海底清掃を実施していて、7日も回収された堆積物を県警が確認していました。

県警は八田容疑者が海へ逃げた可能性も視野に捜査を進めています。

情報提供件数は1万1500件を超える

県警によりますと、10月末時点で寄せられた情報提供は累計で1万1502件に上り、10月だけでは210件の情報が寄せられています。

このうち、「八田に似ている男を見た」など、八田與一容疑者に似た者の目撃情報は、1万859件にのぼっています。

＜地域別＞

関東：4070件

九州：1423件

近畿：1428件

大分県内：652件

そのほかの地域：2254件

また、インターネット上の動画や画像などに関する情報は1032件です。

11月は指名手配被疑者捜査強化月間で、県警は広報活動などを通じて、広く情報を求めることにしています。

県警捜査1課の松尾茂郎次席は「ささいな情報でも構わないので1日でも早い検挙のため、情報提供をお願いします」と協力を呼びかけています。

情報提供先：【大分県別府警察署】0977-21-2131