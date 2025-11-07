LA五輪世代の日本代表、英国遠征メンバー26名を発表！10番は川合徳孟…U-20イングランド代表やボーンマスと対戦
日本サッカー協会（JFA）は7日、11月9日（日）からイングランド遠征に臨むU-22日本代表メンバー26名を発表した。
チームを率いるのは大岩剛監督。招集リストは以下の通り。
GK：
12．小林将天（FC東京）
1．ピサノ・アレクサンドレ幸冬堀尾（名古屋グランパス）
23．荒木琉偉（ガンバ大阪）
DF：
26．小泉佳絃（明治大）
5．市原吏⾳（RB大宮アルディージャ）
21．郄橋仁胡（セレッソ大阪）
2．梅木怜（FC今治）
24．喜多壱也（レアル・ソシエダ/ESP）
3．小杉啓太（ユールゴーデンIF/SWE）
4．永野修都（ガイナーレ鳥取）
22．土屋櫂大（川崎フロンターレ）
15．森壮一朗（名古屋グランパス）
MF：
8．大関友翔（川崎フロンターレ）
6．保田堅心（ヘンク/BEL）
7．石渡ネルソン（いわきFC）
14．石井久継（湘南ベルマーレ）
16．嶋本悠大（清水エスパルス）
10．川合徳孟（ジュビロ磐田）
FW：
18．齋藤俊輔（水戸ホーリーホック）
25．永田滉太朗（ポルト/POR）
11．横山夢樹（FC今治）
9．道脇豊（ベフェレン/BEL）
13．石橋瀬凪（湘南ベルマーレ）
20．山口太陽（FC東京）
19．徳田誉（鹿島アントラーズ）
17．新川志音（サガン鳥栖U-18）
「U-22日本代表」となっているが、実際はU-20代表で2005年生まれ以降のロサンゼルス五輪世代。よって、先日のU-20ワールドカップ出場メンバーが多く招集されている。
それ以外にも国内外の注目選手が集結。10番に抜擢された、J2のジュビロ磐田で大ブレイク中の18歳MF川合徳孟のコメントはこちら。
「再びU-22日本代表に選出していただき、とても嬉しく思います。ヨーロッパのチームと対戦するのは、自分にとって初めての経験となります。今の自分がどこまで通用するかを試し、積極的にいろいろなことにチャレンジしたいと思います！応援のほどよろしくお願いします」
U-20日本代表、U-20W杯での活躍が「際立っていた」5名の選手
U-22日本代表は9日（日）に英国へ向けて出発、現地ではU-20イングランド代表やプレミアリーグのボーンマスと対戦する（※ボーンマスはクラブ発表では育成チームとのこと）。