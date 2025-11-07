LA五輪世代の日本代表、英国遠征メンバー26名を発表！10番は川合徳孟…U-20イングランド代表やボーンマスと対戦

日本サッカー協会（JFA）は7日、11月9日（日）からイングランド遠征に臨むU-22日本代表メンバー26名を発表した。

チームを率いるのは大岩剛監督。招集リストは以下の通り。

GK：

12．小林将天（FC東京）

1．ピサノ・アレクサンドレ幸冬堀尾（名古屋グランパス）

23．荒木琉偉（ガンバ大阪）

DF：

26．小泉佳絃（明治大）

5．市原吏⾳（RB大宮アルディージャ）

21．郄橋仁胡（セレッソ大阪）

2．梅木怜（FC今治）

24．喜多壱也（レアル・ソシエダ/ESP）

3．小杉啓太（ユールゴーデンIF/SWE）

4．永野修都（ガイナーレ鳥取）

22．土屋櫂大（川崎フロンターレ）

15．森壮一朗（名古屋グランパス）

MF：

8．大関友翔（川崎フロンターレ）

6．保田堅心（ヘンク/BEL）

7．石渡ネルソン（いわきFC）

14．石井久継（湘南ベルマーレ）

16．嶋本悠大（清水エスパルス）

10．川合徳孟（ジュビロ磐田）

FW：

18．齋藤俊輔（水戸ホーリーホック）

25．永田滉太朗（ポルト/POR）

11．横山夢樹（FC今治）

9．道脇豊（ベフェレン/BEL）

13．石橋瀬凪（湘南ベルマーレ）

20．山口太陽（FC東京）

19．徳田誉（鹿島アントラーズ）

17．新川志音（サガン鳥栖U-18）

「U-22日本代表」となっているが、実際はU-20代表で2005年生まれ以降のロサンゼルス五輪世代。よって、先日のU-20ワールドカップ出場メンバーが多く招集されている。

それ以外にも国内外の注目選手が集結。10番に抜擢された、J2のジュビロ磐田で大ブレイク中の18歳MF川合徳孟のコメントはこちら。

「再びU-22日本代表に選出していただき、とても嬉しく思います。ヨーロッパのチームと対戦するのは、自分にとって初めての経験となります。今の自分がどこまで通用するかを試し、積極的にいろいろなことにチャレンジしたいと思います！応援のほどよろしくお願いします」

U-22日本代表は9日（日）に英国へ向けて出発、現地ではU-20イングランド代表やプレミアリーグのボーンマスと対戦する（※ボーンマスはクラブ発表では育成チームとのこと）。