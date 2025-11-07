タムロンが急反落、写真ＯＥＭ製品の受注減響き２５年１２月期業績予想を下方修正 タムロンが急反落、写真ＯＥＭ製品の受注減響き２５年１２月期業績予想を下方修正

タムロン<7740.T>が急反落している。６日の取引終了後、２５年１２月期の連結業績予想について、売上高を９００億円から８７０億円（前期比１．７％減）へ、営業利益を１９５億円から１８０億円（同６．３％減）へ、純利益を１４５億４０００万円から１３５億６０００万円（同６．７％減）へ下方修正しており、これを嫌気した売りに押されている。



第３四半期業績が、写真ＯＥＭにおける想定を上回る受注減少や自社ブランドにおける欧州市場での販売回復遅れなどにより、計画を若干下回ったことが要因。また、第４四半期についても、写真関連事業のＯＥＭにおける一部受注機種の出荷減の継続が見込まれることも響くという。なお、第４四半期以降の想定為替レートは１ドル＝１５１円（修正前１４５円）、１ユーロ＝１７６円（同１６８円）となっている。



なお、同時に発表した９月中間期決算は、売上高６３１億３００万円（前年同期比７．８％減）、営業利益１３３億８６００万円（同２０．０％減）、純利益１００億５９００万円（同１７．７％減）だった。



出所：MINKABU PRESS