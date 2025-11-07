６日の米株式市場の概況、ＮＹダウ３９８ドル安 割高感意識のハイテク株への売り再燃 ６日の米株式市場の概況、ＮＹダウ３９８ドル安 割高感意識のハイテク株への売り再燃

６日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比３９８．７０ドル安の４万６９１２．３０ドルと反落した。労働関係の民間指標で企業による１０月の人員削減数が大幅に増加したことが明らかとなり、米国経済の先行き懸念が広がった。割高感が指摘されているハイテク関連株の一角は換金売りが優勢となり、ナスダック総合株価指数の下落率は２％近くとなった。



セールスフォース＜CRM＞が大きく株価水準を切り下げ、マクドナルド＜MCD＞が軟調推移。オラクル＜ORCL＞が安く、ハブスポット＜HUBS＞やカーマックス＜KMX＞、ｅ．ｌ．ｆ．ビューティー＜ELF＞が大幅安となった。半面、メルク＜MRK＞やＩＢＭ＜IBM＞がしっかり。イーライ・リリー＜LLY＞が底堅く推移し、コヒレント＜COHR＞が急騰した。



ナスダック総合株価指数は４４５．８１ポイント安の２万３０５３．９９と反落した。エヌビディア＜NVDA＞やクアルコム＜QCOM＞が売られ、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ＜AMD＞が大幅安。メタ・プラットフォームズ＜META＞とアマゾン・ドット・コム＜AMZN＞が軟調で、デュオリンゴ＜DUOL＞やドアダッシュ＜DASH＞が急落した。一方、バイオジェン＜BIIB＞とモデルナ＜MRNA＞が値を上げ、データドッグ＜DDOG＞が急騰。メッツェラ＜MTSR＞が高い。



出所：MINKABU PRESS