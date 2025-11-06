「理想の夫婦すぎて︎」人気YouTuberの妻、サプライズで家族旅行へ！ 「エモすぎます」「感慨深いねぇ」
男女2人組YouTuber「ばんばんざい」のぎしさんの妻でモデルの桜井美悠さんは11月5日、自身のInstagramを更新。ぎしさんの誕生日祝いにサプライズで家族旅行へ行ったことを報告しました。
【写真】桜井美悠＆ぎし＆息子の家族ショット
また、「去年は2人で、今年は3人で当たり前のように隣にいることが一番大切 それを気づかせてくれる旅行でした」と、6枚目には、2024年に撮影した夫婦ショットと、2025年に撮影した家族3人の写真を並べています。7、8枚目は1年前の桜井さんとぎしさんのラブラブな誕生日ショットです。
ファンからは、「素敵な写真」「理想の夫婦すぎて︎かわいい」「1番好きな夫婦」「全部尊い」「素敵すぎるよ！ 誕生日プレゼント感動」「やばいいいかわいいいい！」「感慨深いねぇ」「プロポーズしてもらったところに家族3人で行くとかエモすぎます」と、称賛する声が相次ぎました。

(文:中村 凪)
(文:中村 凪)
「理想の夫婦すぎて︎かわいい」桜井さんは「YouTube投稿しました りょうたの誕生日サプライズで軽井沢へ」とつづり、8枚の写真を投稿。ぎしさんと子どもとの家族ショットや宿泊先の料理や夜景などを披露しています。
結婚1年目のディズニー家族ショット桜井さんは10月23日の投稿で、「結婚1年記念日は初めてのディズニーランドへ」とつづり、ディズニーでの家族ショットを公開。ファンからは、「可愛すぎます」「1年記念日おめでとう」といった祝福の声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
結婚1年目のディズニー家族ショット桜井さんは10月23日の投稿で、「結婚1年記念日は初めてのディズニーランドへ」とつづり、ディズニーでの家族ショットを公開。ファンからは、「可愛すぎます」「1年記念日おめでとう」といった祝福の声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
