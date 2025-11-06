40代を迎えて貯蓄額は「500万円」です。20代のころは「1000万円」を目標にしていたのですが、実際に達成できている人は多いのでしょうか？

40歳の生活資金に関する現状

ヒューマンホールディングス株式会社が、1985年生まれの男女1000名を対象に「40歳のキャリア実態と『なりたい自分』意識調査2025」を実施しました。

調査によると、20代で想定していた40歳時の貯蓄額と、実際に40歳を迎えたときの貯蓄額には、表1のような乖離が見られました。

表1

貯蓄額 20代における割合 40歳時点での割合 割合の差 0円 5.2％ 9.1％ 3.9％ 1～100万円未満 2.9％ 16.6％ 13.7％ 100～200万円未満 3.0％ 8.6％ 5.6％ 200～300万円未満 6.1％ 7.8％ 1.7％ 300～400万円未満 6.1％ 7.7％ 1.6％ 400～500万円未満 10.3％ 6.9％ 3.4％ 500～600万円未満 13.4％ 5.9％ 7.5％ 600～700万円未満 4.7％ 3.7％ 1.0％ 700～800万円未満 3.7％ 2.9％ 0.8％ 800～900万円未満 2.2％ 2.4％ 0.2％ 900～1000万円未満 8.7％ 3.5％ 5.2％ 1000～1500万円未満 17.6％ 9.7％ 7.9％ 1500～2000万円未満 3.7％ 4.4％ 0.7％ 2000～3000万円未満 5.5％ 5.0％ 0.5％ 3000～5000万円未満 4.3％ 3.5％ 0.8％ 5000～1億円未満 1.5％ 1.9％ 0.4％ 1億円以上 1.1％ 0.4％ 0.7％

出典：ヒューマンホールディングス株式会社「40歳のキャリア実態と『なりたい自分』意識調査2025」を基に筆者作成

20代のころに想定していた貯蓄額で割合が最も高かったのは「1000～1500万円未満」のゾーンです。一方、40歳でそれだけの貯蓄額を有していた人の割合は「9.7％」でした。割合の差は7.9％です。

今回のケースでも、20代では「1000万円」を目標にしていたものの、実際は500万円にとどまっています。



40歳時のリアルな貯蓄額は「1～100万円未満」が多い

表1によれば、40歳での貯蓄額で割合が最も多かったゾーンは「1～100万円未満」です。これに対し、20代でこのゾーンを想定していた人は2.9％でした。割合の差は13.7％に達します。

同調査によると、老後の生活資金に不安を感じている人の割合は「75.0％」です。定年まで20年以上ある40歳時点でも、多くの人が将来に不安を抱えていることが分かるでしょう。



老後資金を増やすコツ

老後資金に不安があるなら、資金を増やす努力をすることが重要です。具体的には、次のような方法が挙げられます。

支出を減らすだけでも相対的に貯蓄額が増えます。収入を増やせばさらに貯蓄に回せる余裕が生まれるでしょう。

資産運用にはリスクもあるため慎重さが求められますが、知識を身につけて賢く運用すれば、金利の低い商品よりも利回りよく運用できる可能性があります。



20代での想定貯蓄額を達成できていないケースは多い

20代のころに想定していた貯蓄額を、40歳時点で達成できていないケースは多々あるようです。20代のころは「1000～1500万円未満」のゾーンをイメージしていた人が最多ですが、その額を達成している人は約10人に一人でした。

40歳になって過半数の人は老後の生活に不安を抱えています。老後資金に少しでも余裕を持たせるためには、収支バランスの見直しや資産運用など、具体的な対策が必要かもしれません。



出典

ヒューマンホールディングス株式会社 「40歳のキャリア実態と『なりたい自分』意識調査2025」

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー