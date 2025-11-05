佐藤栞里、鈴木亮平のサイン見て叫ぶ「かっこいい〜！！かっけえ！！！」
モデル・タレントの佐藤栞里（35歳）が、11月2日に公開されたポッドキャスト番組「さとしおあちぇとぺぺ」（オールナイトニッポンPODCAST）に出演。俳優・鈴木亮平のサインを見て「かっけえ！！」と語った。
佐藤栞里がこれまで「ピチレモン」時代や、ライフスタイルブック発売の時など、節目節目でサインを変えていて、来年で芸能生活25年目になるので新しいサインにするべきなのではないかと考えていると話す。
佐藤は“栞里”という名前を気に入っているので漢字のサインも考えているが、“佐藤”が難しいと話すと、菅田将暉が漢字のサインであるという情報が寄せられる。佐藤は「たしかに“菅田将暉”ってめちゃくちゃもうなんか 、綺麗でかっこいい漢字ですもんね。あれは確かに漢字で書きたくなるな」と話し、実際に菅田のサインをネットでチェック。佐藤は菅田のサインを見て「あ、かっこいいです！なんかもうデザインですね。ちょっとさ、あの所ジョージさん風味がある。所さんのサインもなんかすごいね、ふわーっと書いている感じでいつも味があってかっこよくておしゃれなサイン」とコメント。
さらに「TOKYO MER」で共演した鈴木亮平も漢字のサインだと聞いてチェックすると、佐藤は「うわあ！！！鈴木亮平さんも縦漢字（のサイン）だった！！かっこいい〜！！かっけえ！！！」と叫ぶ。最後に「鈴木亮平さんと菅田将暉さんのサイン、かっこよかったな。憧れです」と語った。
