Amazonにてラジコンカー各種が特別価格で販売されている。期間は11月5日23時59分まで。

対象商品には、スマートフォンで制御もできるミニRCフォークリフトや、720P広角FPVカメラ搭載ミニカー、水陸両用4WDオフロードRCカー、ミニRC戦車などがラインナップされている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

1/64ミニRCフォークリフト

本商品は、スマートフォンやリモコンで制御できる1/64スケールのミニフォークリフトRC。フォーク、パレット、フックなどの標準ツールに加えて、アップグレードバージョンにはトレーラーアクセサリーが追加。これにより、フォークリフトの汎用性が向上し、より複雑でリアルな操作が楽しめる。ボディは、頑丈な合金製。

WL 1/64 FPV RCミニカー、3スピードモード、APP制御完全比例RCカー、HD FPVカメラ

本商品は、シームレスなWiFi自動ペアリングと直感的なAPP制御でナビゲーションが楽しめるカメラ搭載ミニカー。前進/後退、左折/右折、内蔵ジャイロセンサーによるスムーズなハンドリングが体験できる。調整可能な3スピードモードとサスペンションシステム搭載で、どんな路面でも安定したスムーズな走行を実現する。720P広角FPVカメラが搭載されており、写真撮影やビデオ録画などが楽しめるほか、専用APPを介してVRモードでの探索も可能。ライトエフェクトのカスタマイズ機能も搭載されている。