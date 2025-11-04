新日本プロレスは４日、都内で会見を開き、来年１月４日の東京ドーム大会の一部カードを発表した。ただ、「ＷＲＥＳＴＬＥ ＫＩＮＧＤＯＭ２０ ｉｎ 東京ドーム 棚橋弘至引退」と銘打たれた今大会で引退するエースで社長の棚橋弘至（４８）の対戦カードはこの日も発表されなかった。最後に登壇した棚橋は「くーーーっ」と苦渋の表情を浮かべつつ、「もうちょっとお待ちください。（近いうちに）発表します。キャリアの中でいろんな選手と戦ってきたので、僕が望む相手は…ね。しっかり発表できるようにするので、お待ちください」と理解を求めた。

この日は、既に発表されていた東京五輪柔道男子１００キロ級金メダリストのウルフ・アロン（２９）のデビュー戦となる“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬとのシングルマッチがＮＥＶＥＲ無差別級王座を懸けたタイトルマッチに急きょ変更されたほか、ＩＷＧＰ世界ヘビー級王者・ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（竹下幸之介、３０）とＩＷＧＰ ＧＬＯＢＡＬヘビー級王者・辻陽太（３２）によるダブルタイトルマッチが正式決定。さらにスターダムから参戦するＳＴＲＯＮＧ女子王者の上谷沙弥（２８）とＩＷＧＰ女子王者の朱里（３６）による２冠戦が発表された。

棚橋は、現時点でのチケット券売数が「３万１５４８枚」であることを発表し、「過去最速の売れ方だと聞いている。今まで（選手として出場した東京ドーム大会で）満員はあったが、超のつく満員席は現役中に見ていない。その景色が見られない可能性があるのがさびしいが、キャリア２６年目の最後に何か成し遂げられたという形を残したい」と改めて決意表明。「僕はプロレスがずっと好きで、学生時代にはＵＷＦインターと（新日本）の対抗戦やアントニオ猪木選手の引退試合も見に行った。本当に（東京ドームの）外野席の上までいっぱいだった。最後の最後にかなえたい夢、それは東京ドーム大会を超満員（にすること）。残り２カ月、最後まで命を燃やす」と力を込めた。

また、この大会の模様はテレビ朝日で当日２２時１５分から放送されることも発表された。同局によれば、プライム時間帯（１９〜２３時）での放送は２００２年５月以来、約２４年ぶりとなる。