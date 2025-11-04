　いわきFCは4日、流通経済大のDF大氏凛州(22)とDF坂本光(21)が2026シーズンから加入することが内定したと発表した。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文

●DF大氏凛州

(おおうじ・りんしゅう)

■生年月日

2003年5月14日(22歳)

■出身地

兵庫県

■身長/体重

169cm/66kg

■経歴

泉FC Jr.-JFAアカデミー福島U-15-JFAアカデミー福島U-18-流通経済大

■コメント

「2026シーズンより、いわきFCに加入することになりました。流通経済大学の大氏凜州です。

幼い頃からの夢であったプロサッカー選手としてのキャリアを、いわきFCという素晴らしいクラブでスタートできること大変嬉しく思います。

どんな時でもずっと支えてくれた家族、共に切磋琢磨してきた仲間、サッカー面・人間面でも成長させてくださった指導者の方々への感謝の気持ちを忘れず、いつもポジティブにコツコツと謙虚に、努力し続けます。

一日でも早くチームに慣れ、自分の持ち味である走って走って最後まで諦めないプレーで皆さんに勇気や希望、感動を届けられるように、いわきFCの勝利に貢献できるように全力で戦います。

いわきFCのファン・サポーターの皆様、これから応援よろしくお願いします!」

●DF坂本光

(さかもと・ひかる)

■生年月日

2004年3月17日(21歳)

■出身地

熊本県

■身長/体重

183cm/78kg

■経歴

出水SC-ルーテル学院中-ルーテル学院高-流通経済大

■コメント

「このたび、2026シーズンよりいわきFCに加入することになりました。流通経済大学の坂本光です。

幼い頃からの夢であるプロサッカー選手というキャリアを、いわきFCという素晴らしいクラブでスタート出来ることを大変嬉しく思います。

ここまで来れたのは決して自分だけの力だけでなく周りの人の支えあってからこそです。感謝、謙虚、精進を忘れずに、日々全力を尽くしたいと思います。

いわきFCのファン・サポーターの皆さん、全身全霊で戦いますので応援のほどよろしくお願いします!」