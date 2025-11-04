御堂筋イルミネーション2025イメージ

大阪の街をイルミネーションで彩る「大阪・光の饗宴2025」が11月3日（月・祝）にスタートした。開催期間は2026年1月31日（土）まで。

全長約4kmの光の道が見どころの「御堂筋イルミネーション2025」、大阪市役所周辺を彩る「OSAKA光のルネサンス2025」、なにわ橋駅周辺で実施する「光のマルシェ」など、大阪府の各地でイルミネーションイベントが開催される。

また、梅田・中之島に設置された5つのスポットを巡る「LINEでクイズラリー！」も開催。用意されたクイズに答えると、全問正解者の中方抽選で豪華賞品がもらえる。

御堂筋イルミネーション2025

梅田から難波までの区間をイルミネーションで装飾。ミナミエリアに5年ぶりとなる新色が登場するほか、梅田吸気塔や御堂筋沿道ビルのライトアップを行う。

開催期間：2025年4月9日（水）～12月31日（水）※万博特別点灯として4月から開催中 開催時間：17時頃～25時 開催場所：御堂筋（阪神前交差点～難波西口交差点）

全長約4㎞の光の道（イメージ）

梅田吸気塔ライトアップ（イメージ）

OSAKA光のルネサンス2025

大阪市役所周辺から中之島公園までを、テーマが異なる4つのエリア「光のMuseum」にみたてて行う。

開催期間：2025年12月14日（日）～12月25日（木）※大阪市役所正面イルミネーションファサード、中之島イルミネーションストリートは12月31日（水）まで 開催時間：コンテンツにより異なる 開催場所：大阪市役所周辺から中之島公園まで

OSAKA光のルネサンス2025（イメージ）

大阪市役所正面イルミネーションファサード（過去の様子）

光のマルシェ

プロジェクションマッピングを間近で見ながら食事できるスポット。

開催期間：2025年12月14日（日）～12月25日（木） 開催時間：16時～22時 開催場所：なにわ橋駅周辺

光のマルシェ（イメージ）

大阪・光の饗宴2025 LINEでクイズラリー！

梅田・中之島に設置された5つのスポットを巡るクイズラリー。全問正解者から抽選で豪華賞品をプレゼントする。

・実施期間：2025年11月3日（月・祝）～12月25日（木）