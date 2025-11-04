イオレ<2334.T>が急反発している。１０月３１日の取引終了後、ＳＢＩホールディングス<8473.T>連結子会社で暗号資産交換業を営むＳＢＩ ＶＣトレードと連携すると発表しており、好材料視されている。



ＳＢＩ ＶＣトレードが提供する「ＳＢＩＶＣ ｆｏｒ Ｐｒｉｍｅ」を通じたビットコインの取引・保管・運用を皮切りに、トレジャリー実務と制度対応・ライセンス観点における連携を基軸とした取り組みを開始するとしており、将来的にはイオレのウォレット／クリプトカード、レンディングなどの将来プロダクトへの連携を検討するとしている。なお、２６年３月期業績への影響は精査中としている。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS