LE SSERAFIM（ルセラフィム）のHONG EUNCHAE（ホン・ウンチェ）が、Instagramを更新。青髪ロングヘアをくるくるにセットしたオフショットを公開した。

【写真】青髪＆茶髪をカーリーにセットした新鮮なウンチェ①②【動画】一緒にMCを務めた俳優ムン・サンミンとダンス！

■LE SSERAFIMウンチェ、プードルのようなカーリーヘアに変身！

10月24日にリリースした新曲「SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)」の活動において、青髪にイメチェンしたウンチェ。今回公開されたオフショットでは、ロングヘアをくるくるとカーリーにセットし、また新しい魅力を放っている。

カーキのオールインワンに合わせて頭にゴーグルを装着し、活発な印象を高めたウンチェ。髪とそっくりな色のブルーベリーが入ったトレイを手に、1粒ずつパクパクと食べたり、カメラの前に差し出してみたり、キュートな表情を浮かべている。11枚目からはドアップの写真を投稿。ネイルまでブルーベリーカラーで統一されていることがよくわかる。

もう1つの投稿では、茶色のロングヘアをくるくるにセット。鮮やかな黄色のトップスにデニムショートパンツを合わせたヘソ出しコーディネートで、レトロな雰囲気を放った。

SNSでは「この髪型大優勝」「プードルみたいで可愛すぎ」「スタイリングと悪ガキ感最高過ぎる」「くるくる青髪ウンチェさん大好き」「ふわふわカッコかわいくて最高」「青髪ウンチェずっと可愛すぎて」と好評を博している。

■ルセラ・ウンチェが俳優ムン・サンミンと仲良くダンスチャレンジ

なおくるくるヘアのウンチェと、俳優のムン・サンミンのダンスチャレンジ動画も公開。サンミンがMCを務める音楽番組『MUSIC BANK』でウンチェもかつて一緒にMCを務めており、一緒に「SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)」を踊るこの動画では、ふたりの仲睦まじいやりとりが切り取られている。