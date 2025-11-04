セルフネイルブランド「ジェルミーワン」が渋谷で10周年記念ポップアップイベント開催中！
今年発売10周年を迎えたセルフジェルネイルブランド「ジェルミーワン」。グランドフィーナーレを飾るポップアップイベントを渋谷スクランブルスクエアにて開催中です。
■すべてのアイテムが実際にタッチアップ可能！
イベントには「ジェルミーワン」から新たに登場する「Playfully Yours」をテーマにした遊び心のある華やかな冬の限定色も登場。
姉妹ブランドでもある「ジーニッシュマニキュア」から新たに登場する、初のマグネットポリッシュもいち早くお披露目されています！ 特長である速乾性を生かし、オーロラのような輝きと奥行き感を実現。発売前に楽しめる貴重な機会です。（※こちらは販売はなく、タッチアップのみになります）
注目したいのは冬限定5色を詰め込んだ、豪華なスペシャルボックスです。遊び心のあるボックスに入っているのは、このボックスのためだけに特別に作られた限定パッケージの5色。気になる色をすべてチェックできる数量限定のアイテムです。
ジェルミーワン 冬限定5色セットスペシャルBOX 7,700円(税込)
【セット内容】全て限定パッケージ
・GM162 チェリースパークル(甘美なワインレッド)
・GM163 チーキーグロウ(無邪気でプレイフルなフレークカラー)
・GM164 ダンシングダズル(カラフルで楽しげなグリッターカラー)
・GM165 エバームード(多彩なラメが浮かぶカーキカラー)
・GMC08 トゥインクルウィムジー(星屑のように煌めくカラフルラメカラー)
■デビューにぴったりなお得なキット
人気の定番カラーがセットになったエントリーキットが店頭で手に入るのもこのポップアップだけ。セルフネイル初心者には嬉しいミニライト+ミニボトル(4ml)のセットで手軽に楽しめる特別なキットです。
エントリーキット 4,400円(税込)
【セット内容】
・USB-LEDライトMINI(コンパクトな手のひらサイズの硬化用ライト)
・GM57 はがせるベース(ぺりっとはがせるベースコート)
・GM111 パフピンク(やさしくなじむクラシカルピンク)
・GM130 シルキーグレージュ(どんなシーンにも合う大人ベージュカラー)
・GM150 ラディアントゴールド(華やかなゴールドラメ)
■ポップアップだけのスペシャルイベントも多数！
ポップアップ期間中には、特別なギフトがもらえるイベントも開催されています。
【ご来場者様対象】
・期間中に製品を体験&SNS(Instagramストーリーズ/フィード/X)投稿いただいた方にはロゴ入り限定ネイルファイルとネイルパーツをプレゼント
【ご購入者様対象】
・ご購入いただいた商品をオリジナルショッパーに入れてお渡し
・ジェルミーシリーズ(ジェル製品)を3点以上お買い上げ
期間中にジェルミー製品3点以上(ジェル製品) 購入で、ロゴ入り限定ネイルファイルとオリジナルミラーをプレゼント
・スターターボックス、5色スペシャルボックスをお買い上げ
期間中にスターターボックス(\6,200)または、5色スペシャルボックス(\7,700)購入でケアセットプレゼント(ポーチ、ガラスやすり、ミラー、ロゴ入り限定ネイルファイル)
すべてなくなり次第終了となります。
■ポップアップイベント概要
開催期間:10月30日(木)~11月5日(水)10:00~21:00
※最終日 5日(水)のみ20:00まで
開催場所:渋谷スクランブスクエア(東京都渋谷区渋谷2-24-12)
ショップ&レストラン 6階 +Q(プラスク)ビューティー内 Event Stage 6B