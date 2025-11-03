ワールドシリーズ第7戦、ドジャースが逆転で世界一

米大リーグのドジャースは1日（日本時間2日）、カナダ・トロントでブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦に延長11回の末5-4で勝利し、2年連続の世界一に輝いた。9回途中から登板し、2回2/3を1安打無失点に抑えた山本由伸投手がMVP。世界一直後、デーブ・ロバーツ監督が見せつけた2人の“絆”が世界の話題となっている。

無理を承知でマウンドに上げた山本が、世界一を決める瞬間まで投げ切ると、指揮官も興奮を抑えられなかった。試合終了直後、マウンドに向かったロバーツ監督は山本を抱きしめると、耳元で何かをささやいた。山本も肩を抱き返す。抱擁が解けるまで約7秒。世界一を象徴するシーンだ。

MLB公式が、この場面を間近でとらえた動画をXに公開。「ヨシノブ・ヤマモトは第6戦で先発登板し、第7戦を締めくくった」「BASEBALL! 」と紹介すると、日本のファンから賛辞が並んだ。

「これは泣ける」

「関係ないオッサンも泣けるわ」

「とんでもなさすぎる。不世出」

「由伸の頑張りが報われてほんとに良かった」

「ロバーツ監督に熱い抱擁される山本君 よっぽど嬉しかったんだろうな」

「由伸、めっちゃくちゃ頑張った！！！もう手が震えてる」

「良く投げたし良く投げさせたよ」

山本はワールドシリーズだけで3勝。このポストシーズンを通じては5勝、防御率1.45という大活躍。ドジャースのワールドシリーズ連覇は、1998年から3連覇したヤンキース以来25年ぶりという偉業だった。「山本由伸というバケモノがいたパリーグがどれだけ大変だったか、よくわかったやろ」という声もあった。



（THE ANSWER編集部）