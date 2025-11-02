作家の乙武洋匡氏（49）が2日、自身のYouTubeチャンネルを更新。1日にメディア復帰を果たしたダウンタウン松本人志（62）に対し、涙ながらに感謝の意を伝えた。

乙武氏は16年3月、週刊誌上で不倫報道をされた際、松本が出演していたフジテレビ系「ワイドナショー」が復帰の足場となっていた。

同年10月、同じく不倫騒動の渦中だったベッキーが「ワイドナ」で5カ月ぶりに地上波復帰。MCの東野幸治が番組の最後に「次は乙武さん」と言ってレールを敷いた。その後、番組側からオファーをもらい、乙武氏は出演を快諾。それでも松本は1度、乙武氏の番組出演に対し、NGを出したという。乙武氏がスタジオ出演することでのハレーションを想定した上で、松本が番組出演者たちを連れて乙武氏の自宅を訪問する回を提案。実際に松本らが乙武氏の自宅を訪れた回を挟み、その後にスタジオ復帰を果たしていた。

乙武氏は「その翌月、スタジオ復帰初めてできた夜に松本さんに『本当にありがとうございました。いろいろご配慮していただいたおかげで、こうして無事に復帰することができました』ってメッセージを送ったんですよ。そしたら、1行返信が来て。『照れくさいけど、ファミリーじゃないですか』って言ってくださって。うれしかったですね。本当に感謝してるんですよ」と語り、涙した。