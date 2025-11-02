ベールに包まれた国・北朝鮮。その実態に迫る中で、驚くべき恋愛事情が明らかになった。

【映像】日本で暮らす脱北者女性＆その夫と子ども

芸人が己の話術で、強烈な実体験を“エピソードトーク”に昇華させる『ドーピングトーキング #9』（ABEMA）が11月1日に放送された。お笑いコンビ・平成ノブシコブシの吉村崇は、北朝鮮についてニュース等では目にするものの、現地の人がどう過ごしているのかに以前から関心があったという。

現地へ直接行くことは叶わなかったものの、吉村はさまざまなツテを辿り、ある人物とのコンタクトに成功した。その人物は、2015年に北朝鮮から脱北し、韓国で日本人男性と結婚、現在は千葉で韓国料理店を営んでいる女性・ヨニさん。彼女は吉村に、脱北当時の“恋愛事情”を話してくれた。

ヨニさんによると、人前での恋愛は基本的に禁止されていたという。吉村は「カップルが道で手を繋いで歩いてたら捕まります。“イチャイチャ”は海外から来ているもので、しっかりした国民性でないといけない。“パートナーではないですよね？”という（見方をされる）」と説明する。

しかし、若者たちはこっそり恋愛をするそうだ。ハグやキス、さらに進んだ関係を持ちたいとなった時に問題となるのが、「ラブホテル」がないこと。ヨニさんによれば、「駅の周辺に“そういう家”がある」といい、「この部屋はその時にお金を払ってくれれば使っていいよ」というシステムがあることを明かしていた。（ABEMA『ドーピングトーキング』より）