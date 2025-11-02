【ヒロアカ FINAL SEASON】EDテーマ『I』のパッケージシングルとライブ映像作品のリリース決定！
現在放送中のTVアニメ『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』のEDテーマとして書き下ろされた楽曲『I』が、12月10日にパッケージシングルとしてリリースされることが決定。またライブ映像作品「BUMP OF CHICKEN TOUR 2024 Sphery Rendezvous at TOKYO DOME」のリリースも決定した。
＞＞＞楽曲やライブ映像のジャケットをチェック！（写真7点）
『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）で10年にわたって連載され、昨年8月についに完結を迎えた、堀越耕平氏による大人気コミック『僕のヒーローアカデミア』、通称 ”ヒロアカ” 。 ”個性” と呼ばれる超常能力を持つ人々の存在が当たり前の世界を舞台に、主人公・緑谷出久、通称 ”デク” が、社会を守り、 ”個性” を悪用する犯罪者 ”敵＜ヴィラン＞” に立ち向かう ”ヒーロー” になるため、ヒーロー育成の名門・雄英高校で仲間たちと共に成長する物語が展開するヒーローアクション。コミックスはシリーズ世界累計発行部数1億部を突破。デクをはじめとするキャラクターたちが繰り広げた胸昂るドラマや戦いの物語を見届けた世界中のファンからは、堀越氏と ”ヒロアカ” への感謝と賞賛の声が相次いでいる。
『I』は、現在放送中のTVアニメ『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』のEDテーマとして書き下ろされた楽曲。
疾走感のあるサウンドの中で焦燥と希望が入り混じる、BUMP OF CHICKENらしいナンバーになっている。
公開された通常盤シングルのアートワークは、アニメ『僕のヒーローアカデミア』制作スタジオのボンズフィルムによる描き下ろしのデクと爆豪勝己がデザインされ、二人の表情にクローズアップした力強く印象的なビジュアルに仕上がっている。
トイズストア限定盤では、二人の躍動感あふれる描き下ろし全身イラストをダイカットディスクケースとして贅沢に使用。そしてTVアニメ『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』ノンクレジットエンディングムービーも収録。『ヒロアカ』ファンも必見の豪華な仕様になっている。
あわせて、ボンズフィルム制作のジャケットアートワークを使用した『I』のリリックビデオも公開された。
いよいよクライマックスを迎えるTVアニメ『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』と、作品を彩り共に駆け抜けるBUMP OF CHICKENの新曲『I』にぜひ注目して欲しい。
さらに、ライブ映像作品『BUMP OF CHICKEN TOUR 2024 Sphery Rendezvous at TOKYO DOME』が、New Single『I』と同日の12月10日にリリース決定。
10枚目のフルアルバム『Iris』を引っ提げて、2024年9月〜12月にかけて全国のドーム・ホール・ライブハウス10会場19公演を巡り、約35万人を動員したツアー「Sphery Rendezvous」。このツアーのファイナルとなった東京ドーム公演のDay2がアンコール含めて完全映像化＆LIVE CDとして収録される。
トイズストア限定盤には、本ツアーでバンドキャリア史上初となったホール公演の中から金沢歌劇座公演 Day1の模様も収録。
そして『BUMP OF CHICKEN TOUR 2024 Sphery Rendezvous at TOKYO DOME』の本編冒頭から「Sleep Walking Orchestra」までのライブ映像がプレミア公開。
また、12月10日リリースのNew Single『I』、およびライブ映像作品『BUMP OF CHICKEN TOUR 2024 Sphery Rendezvous at TOKYO DOME』の全形態に、特典として2026年の秋から開催するアリーナツアーのチケット最速先行抽選の申し込み用シリアルナンバーが封入される。ツアーの詳細は後日発表。
アニメ本編とともに、物語を盛り上げる楽曲情報もお見逃しなく。
（C） 堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会
＞＞＞楽曲やライブ映像のジャケットをチェック！（写真7点）
『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）で10年にわたって連載され、昨年8月についに完結を迎えた、堀越耕平氏による大人気コミック『僕のヒーローアカデミア』、通称 ”ヒロアカ” 。 ”個性” と呼ばれる超常能力を持つ人々の存在が当たり前の世界を舞台に、主人公・緑谷出久、通称 ”デク” が、社会を守り、 ”個性” を悪用する犯罪者 ”敵＜ヴィラン＞” に立ち向かう ”ヒーロー” になるため、ヒーロー育成の名門・雄英高校で仲間たちと共に成長する物語が展開するヒーローアクション。コミックスはシリーズ世界累計発行部数1億部を突破。デクをはじめとするキャラクターたちが繰り広げた胸昂るドラマや戦いの物語を見届けた世界中のファンからは、堀越氏と ”ヒロアカ” への感謝と賞賛の声が相次いでいる。
疾走感のあるサウンドの中で焦燥と希望が入り混じる、BUMP OF CHICKENらしいナンバーになっている。
公開された通常盤シングルのアートワークは、アニメ『僕のヒーローアカデミア』制作スタジオのボンズフィルムによる描き下ろしのデクと爆豪勝己がデザインされ、二人の表情にクローズアップした力強く印象的なビジュアルに仕上がっている。
トイズストア限定盤では、二人の躍動感あふれる描き下ろし全身イラストをダイカットディスクケースとして贅沢に使用。そしてTVアニメ『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』ノンクレジットエンディングムービーも収録。『ヒロアカ』ファンも必見の豪華な仕様になっている。
あわせて、ボンズフィルム制作のジャケットアートワークを使用した『I』のリリックビデオも公開された。
いよいよクライマックスを迎えるTVアニメ『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』と、作品を彩り共に駆け抜けるBUMP OF CHICKENの新曲『I』にぜひ注目して欲しい。
さらに、ライブ映像作品『BUMP OF CHICKEN TOUR 2024 Sphery Rendezvous at TOKYO DOME』が、New Single『I』と同日の12月10日にリリース決定。
10枚目のフルアルバム『Iris』を引っ提げて、2024年9月〜12月にかけて全国のドーム・ホール・ライブハウス10会場19公演を巡り、約35万人を動員したツアー「Sphery Rendezvous」。このツアーのファイナルとなった東京ドーム公演のDay2がアンコール含めて完全映像化＆LIVE CDとして収録される。
トイズストア限定盤には、本ツアーでバンドキャリア史上初となったホール公演の中から金沢歌劇座公演 Day1の模様も収録。
そして『BUMP OF CHICKEN TOUR 2024 Sphery Rendezvous at TOKYO DOME』の本編冒頭から「Sleep Walking Orchestra」までのライブ映像がプレミア公開。
また、12月10日リリースのNew Single『I』、およびライブ映像作品『BUMP OF CHICKEN TOUR 2024 Sphery Rendezvous at TOKYO DOME』の全形態に、特典として2026年の秋から開催するアリーナツアーのチケット最速先行抽選の申し込み用シリアルナンバーが封入される。ツアーの詳細は後日発表。
アニメ本編とともに、物語を盛り上げる楽曲情報もお見逃しなく。
（C） 堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会