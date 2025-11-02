濃厚プリン×ほろにがカラメル♡レディーボーデンの新作で贅沢ご褒美タイムを

大人のためのご褒美アイスとして長く愛されてきた「レディーボーデン」から、新作「ほろにがカラメルリッチプリン」が登場します。こだわりの卵「エグロワイヤル®」を使用した濃厚プリンアイスに、ダブルカラメルのとろ～りソースが重なり合う極上の味わい。さらに人気の「パイント」シリーズには、季節限定デザインも仲間入り♪秋冬のティータイムがもっと特別になる新作ラインナップに注目です。

レディーボーデンから大人の“ほろにが”カラメル登場

とろけるプリンと香ばしいカラメルの絶妙なバランスが楽しめる「レディーボーデン ミニカップ ほろにがカラメルリッチプリン」。

濃厚なプリンアイスには、シェフ・パティシエの声から生まれた卵「エグロワイヤル®」を使用。コクと甘みがありながらすっきりとした後味が魅力です。

さらにダブルカラメルソースがほろ苦さを添え、甘さの中に奥行きのある味わいをプラス。ふわっとやわらかい食感と、とろけるカラメルの“ふわ濃い”体験を楽しめます。

発売日は2025年11月3日（月）、内容量120ml、価格はオープンプライス。全国で販売されます♡

DEAN & DELUCAのアドベントカレンダーでホリデー準備！

限定デザインのパイントシリーズもチェック

定番人気の「レディーボーデン パイント」シリーズには、季節限定デザインが登場します。金のリボンと冬の雪をモチーフにした華やかな装飾で、贈り物にもぴったり。

フレーバーは「バニラ」「チョコレート」「ストロベリー」「グリーンティー」の全4種類。内容量は470ml、価格はオープンプライス。

上質な乳原料を使い、なめらかなスプーン通りと濃厚な味わいを実現しました。パーティーやお祝いの日にもぴったりの、心ときめくデザインです♪

ほろにが×濃厚♡自分へのご褒美アイスを

創業以来、素材と製法にこだわり続けてきた「レディーボーデン」。

新作の「ほろにがカラメルリッチプリン」は、忙しい毎日にちょっとした贅沢を届けてくれるミニカップアイスです。

季節限定の「パイント」シリーズとともに、おうち時間をより豊かに彩ってみては♡甘すぎず上品なカラメルの香りが、心をふっと癒してくれるはず。