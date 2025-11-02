＜私はイジメ加害者＞怖い！SNSにアップされた報復の動画「次は私かもしれない…」【第4話まんが】
私（アイダミズホ、33歳）は夫と娘（7歳）との3人暮らし。地元の隣県に住んでいます。私が娘の入学式に向かうと、小学校時代の同級生、アキに再会しました。アキは小学校の頃にクラスでいじめられていた子で、私はいじめに加担していたのです。私はアキに謝罪しましたが「謝罪の気持ちを誠意として示したら」と言われて戸惑っています。不安になった私は小学校の同級生であるマドカとシノに連絡しましたが、2人はあまり関わりたくなさそうです。私はどうすればいいのかわかりません。
ある日、「私をいじめた人と再会。これからどんなふうに接してくるだろ？ お手並み拝見」といった新しい投稿がありました。
動画は不特定多数の人が見られるものであり、誰でも閲覧できます。マドカは内容について「いじめはもちろんダメだけど、こういう投稿が褒められるものかって言われたら、ちょっと違う気がしない？」と疑問を持っているようでした。私への報復のように感じる部分もあり、恐怖を感じます……。
私はふと気になって、他のSNSにも同様の投稿をしているのでは？ と思い、アキのアカウントを検索してみました。するとアキのアカウントを難なく見つけることができました。アイコンの画像も同じです。
投稿をさかのぼると、どうやら何年も前からいじめにまつわる体験談や恨みごと、さらには他者を励ます内容などを投稿し続けていることがわかりました。私は夢中になって過去の投稿を見ていると、とある動画が目に留まりました。
どうやらアキは結婚前に地元から少し離れた居酒屋で働いていたようです。そこの常連客の男性を撮った動画があり、その男性はかなり酔っている様子でした。
投稿された動画には、同級生のマドカの夫であるレンの姿が映っていました。彼は私たちの小学生時代の同級生であり、当時アキを一緒にいじめていた人物でもあります。
アキの投稿を見ていると、アキが抱えるいじめへの怒りや悲しみの深さを再認識しました。私は過去にいじめてしまったことを深く反省すべきだと思います。
でも私を名指しするような投稿やマドカの夫であるレンの謝罪動画は、まるで晒し者にしているように感じます。思わず、アキの行動は少し度が過ぎているのではないか、と感じてしまいました。いじめられたからといって、何をしても許されるわけではないはずです。なんだか事態が悪くなりそうで、不安が募ります。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・横内みか
ある日、「私をいじめた人と再会。これからどんなふうに接してくるだろ？ お手並み拝見」といった新しい投稿がありました。
動画は不特定多数の人が見られるものであり、誰でも閲覧できます。マドカは内容について「いじめはもちろんダメだけど、こういう投稿が褒められるものかって言われたら、ちょっと違う気がしない？」と疑問を持っているようでした。私への報復のように感じる部分もあり、恐怖を感じます……。
私はふと気になって、他のSNSにも同様の投稿をしているのでは？ と思い、アキのアカウントを検索してみました。するとアキのアカウントを難なく見つけることができました。アイコンの画像も同じです。
投稿をさかのぼると、どうやら何年も前からいじめにまつわる体験談や恨みごと、さらには他者を励ます内容などを投稿し続けていることがわかりました。私は夢中になって過去の投稿を見ていると、とある動画が目に留まりました。
どうやらアキは結婚前に地元から少し離れた居酒屋で働いていたようです。そこの常連客の男性を撮った動画があり、その男性はかなり酔っている様子でした。
投稿された動画には、同級生のマドカの夫であるレンの姿が映っていました。彼は私たちの小学生時代の同級生であり、当時アキを一緒にいじめていた人物でもあります。
アキの投稿を見ていると、アキが抱えるいじめへの怒りや悲しみの深さを再認識しました。私は過去にいじめてしまったことを深く反省すべきだと思います。
でも私を名指しするような投稿やマドカの夫であるレンの謝罪動画は、まるで晒し者にしているように感じます。思わず、アキの行動は少し度が過ぎているのではないか、と感じてしまいました。いじめられたからといって、何をしても許されるわけではないはずです。なんだか事態が悪くなりそうで、不安が募ります。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・横内みか