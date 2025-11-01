»³ËÜÍ³¿¤Ï¡ÖËÜÊª¤Î¥×¥í¡×¡¡¥Ù¥ó¥Á¤Ç±Ç¤Ã¤¿¡ÖÂ¾¤ÎÅê¼ê¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¡×¹ÔÆ°¡ÄÊÆ¾Î»¿
¹¶·âÃæ¤Î¥Ù¥ó¥Á¤ÇÅÐÈÄ¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿»³ËÜÍ³¿
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 3¡¼1 B¥¸¥§¥¤¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö1Æü¡¦¥È¥í¥ó¥È¡Ë
¡¡ºÇ¹â¤Î·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¡È½àÈ÷¡É¤Ë¾Î»¿¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Ï31Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö11·î1Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWS¡ËÂè6Àï¤ËÀèÈ¯¡£6²ó5°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢Ì£Êý¤Î¹¶·âÃæ¤Ë¸«¤»¤¿»Ñ¤Ë¡ÖÈà¤ÏËÜÊª¤Î¥×¥í¡×¡Ö¤¢¤ì¤¬»ä¤Î¥¨¡¼¥¹¤À¡×¤ÈÀË¤·¤ß¤Ê¤¤»¿¼¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤ÏMLB¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ÎÅê¹Æ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£3²ó¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¹¶·â¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢2»àÆó¡¢»°ÎÝ¤ÈÄÉ²ÃÅÀ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·Þ¤¨¤¿¾ìÌÌ¡£Ãæ·Ñ±ÇÁü¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤Ç¥·¥ã¥É¡¼¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦»³ËÜ¤òÂª¤¨¤¿¡£±¦ÏÓ¤ÏÀèÀ©ÅÀ¤ËÊ¨¤Î©¤Ä¥°¥é¥¦¥ó¥É¤òµ¤¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¼«¤é¤¬¤ä¤ë¤Ù¤½àÈ÷¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÏX¤ÇÂ³¡¹È¿±þ¡£¡ÖÈà¤Ï¤¤¤Ä¤â»Å»ö¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ë¡×¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡ÖÂ¾¤ÎÅê¼ê¤Ï¤³¤ì¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¤è¡×¡Ö¥ª¥Õ¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ê¤·¡¢¥Î¡¼¥×¥í¥Ö¥ì¥à¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¥â¡¼¥É¤À¡×¡Ö½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤À¤±¤Ç¤Ï¹µ¤¨¤ÊÉ½¸½¤À¡×¡Ö¥ä¥Þ»Ë¾åºÇ¹â¡×¤Ê¤É¤È¡¢¾Î»¿¤Î¸ÀÍÕ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÇÀþ¤Ï¤³¤Î3²ó¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¥Ù¥Ã¥Ä¤¬2ÅÀÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤ÁÄÉ²ÃÅÀ¡£ÂÇÀþ¤Î±ç¸î¤ò¼õ¤±¤¿»³ËÜ¤Ï¡¢3²ó¤Ë1ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤ë¤â4²ó°Ê¹ß¤ÏÇ´¤ê¤ÎÅêµå¤Ç¶¯ÎÏ¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÂÇÀþ¤ËÆÀÅÀ¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Âè2Àï¤ËÂ³¤¡¢»³ËÜ¤¬Å¨ÃÏ¥È¥í¥ó¥È¤Ç¸«¤»¤¿²÷Åê¤Ï¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¥Õ¥¡¥ó¤Îµ²±¤Ë¤â¶¯¤¯¹ï¤Þ¤ì¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë