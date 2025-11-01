「八幡前」はなんて読む？「やはたまえ」ではない！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな駅名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな駅名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「八幡前」はなんて読む？
「八幡前」という漢字を見たことはありますか？
和歌山県にある駅名で、答えは6文字です。
いったい、「八幡前」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「はちまんまえ」でした。
八幡前駅は、和歌山県和歌山市に位置している駅。
駅から北へ約1.5キロ進むと、「木本八幡宮」があります。
駅名の由来ともなった木本八幡宮は、応神天皇を祭神とする古社として地元の人々の尊崇が厚く、1618年に再建された檜皮葺三間社流造の本殿が、和歌山県の重要文化財に指定されていますよ。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『南海電鉄』
ライター Ray WEB編集部