セサミストリートマーケットから新シリーズ「VINTAGE SKETCH」発売！懐かしくて新しい魅力

世界で唯一のセサミストリートのオフィシャルストア「セサミストリートマーケット」から、人気の“スケッチシリーズ”が待望のリニューアル♡ 新作「VINTAGE SKETCH」シリーズが、2025年11月6日(木)より発売されます。ヴィンテージタッチの線画にレトロポップなカラーを加え、どこか懐かしくも新しい雰囲気に。親子で楽しめるウェアや小物が揃う、ファン必見のコレクションです♪

セサミストリートマーケット から「VINTAGE SKETCH」登場

リニューアルされた「VINTAGE SKETCH」シリーズは、明るくレトロな色使いと、描きおこされたキャラクターたちの新しい表情が魅力。

エルモ、クッキーモンスター、オスカーに加え、ゾーイとグローバーも仲間入り！

親子で楽しめるスウェットプルオーバーをはじめ、ポーチやキーホルダー、PCケースなど、日常を彩るアイテムが多数ラインアップされています。

カラフルながら大人でも取り入れやすいデザインで、ギフトにもぴったりです。

ツーハッチのハロウィンコレクション2025♡魔法を纏う夜を楽しんで

リニューアル でさらに魅力アップ！豊富なアイテム展開

〈裏毛プルオーバー〉全5色（レッド、ライトブルー、グリーン、パープル、ネイビー）で、大人サイズ(8,910円／M・L)とキッズサイズ(5,940円／100・120)を展開。親子でおそろいコーデも楽しめます♡

〈刺繍チャームポーチ〉各2,750円。ふわふわの手触りと刺繍がかわいい実用的なアイテム。

〈ラバーキーチェーン〉各1,650円。厚みのあるラバー素材がアクセントに。

〈タブレットケース〉全3色（レッド、グリーン、ライトブルー）各3,850円。ふわふわ刺繍がポイント♪

〈PCバッグ〉4,950円。ヴィンテージ調のアートが大人かわいい。

〈トートバッグ〉全5色 各2,750円。内ポケット付きで実用性も◎

〈マグボトル〉全3色 各3,630円。保冷・保温機能を兼ね備えた500ml仕様。

〈ソックス〉全5色 各1,760円。足元をポップに彩るデザイン。

〈ハンドタオル〉全5色 各1,320円。今治製で上質な肌触り。

発売は2025年11月6日(木)より、池袋サンシャインシティ店、ららぽーと豊洲店、公式オンラインストアにてスタート。お気に入りのキャラクターを探す時間も楽しめそうです♪

セサミの世界観を日常に♡心ときめくリニューアルシリーズ

セサミストリートの世界をヴィンテージテイストで表現した「VINTAGE SKETCH」シリーズは、懐かしさと遊び心が共存する大人かわいいコレクション。

ファッションにも雑貨にも取り入れやすく、毎日を明るく彩ってくれます。親子や友人とおそろいにすれば、きっと気分もアップ♡

この秋冬は、セサミストリートマーケットの新しいスケッチシリーズで、自分らしいスタイルを楽しんでみてはいかがでしょうか？