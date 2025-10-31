『攻殻機動隊』に登場する草薙素子の決定版フィギュアが発売される。

1989年に『ヤングマガジン増刊 海賊版』（講談社）にて士郎正宗が原作コミックを発表して以来、押井守監督による『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』（1995年）をはじめ、アニメーション、ハリウッド実写映画など様々な作品群を展開してきた『攻殻機動隊』シリーズ。

本商品は、原作の単行本第1巻の表紙イラストをベースに、立体ならではのアレンジを加えて立体化。フォトフレームのように立てかけて飾れる特別な仕様となっている。

1980年代より活躍している原型師「智恵理」が造形した本商品。髪とブーツには、光学迷彩をイメージしたオーロラメッキ加工を施し、見る角度によって表情が変化する。ボディスーツとメカパーツの質感コントラスト、コード類には実際のコードが使用されているなどしてリアリティが追求されている。

オンラインショップ「あみあみ」にて予約受付中だ。（文＝リアルサウンド編集部）