YouTubeチャンネル「マーケティング侍の非常識なビジネス学」で公開された「顧客を“支援者”に変える企業の共通点を紹介。広告費用をかけずに集客し続ける"熱狂マーケ戦略"」で、マーケティング侍ことりゅう先生が、お金をかけずにファンを巻き込み、商品やサービスを応援される企業になるためのマーケティングモデルについて熱く語った。



冒頭から「ファンはもっと関わりたいんだよ、自分たちの声を反映してほしいんだよって思ったりするわけですよ」と“応援される仕組み”の重要性を提言したりゅう先生。従来の企業都合型の集客や売上重視ではなく、「利己より利他」で「誰を幸せにするか」を明確化するべきだとし、世界的大手PR会社エデルマン社の調査から「実際、消費者が自分の価値観と合致するブランドを支持」「社会課題に立ち向かう企業の商品を買う」と根拠を示した。



続くポイントは、「取引ではなく競争（共創）」と「お客様ではなくトライブ（部族）」という考え方。お客様はただのお金を払う存在ではなく、「共にビジネスを立ち上げ長い人生を一緒に歩むパートナー」と位置づけ、「お客様って結婚相手みたいなもの」とユニークな持論も展開。「人って孤独な点ではなく群れで動く生き物なんですよ」とし、仲間として集う仕掛け＝トライブマーケティングの有効性を説いた。



その上で、応援される企業が実践すべきモデルを具体的に5つ紹介。



1つ目は「トライブマーケティング」。「旗を掲げて仲間を集める」「お客様集団に愛称を付ける」「役割（公式アンバサダー等）を与える」という3ステップで、ファンが自然と応援活動を始めたくなることを強調。「意外とみんなやっていないけど、効果抜群」とアドバイスした。



2つ目の「ファンドレイジング型」では「社会的意義を小さく掲げる」「お客様を共犯者にする」「成果を数字で見せる」の3ステップの重要さを指摘。「たった一杯のコーヒーで地元小学校に寄付」、そして「皆さんが協力してくれるからできました」とコピーを使うことで「お客様が自分ごと化する」効果を力説。



3つ目は「クラウドハグモデル」。「お金の代わりに感謝や体験を報酬にする」ことで顧客が本気で協力し始めるという。実例を挙げながら、「自分たちのお客様やファンはもっと関わりたがっている」「企業がそのことに気づけていないだけ」と喝破。「協力者として名前を記録し、特別な体験を報酬にする」仕掛けや、SNSでの拡散を促すアイディアまで紹介した。



さらに「プロシューマーモデル」「アンバサダーマーケティング」と続くが、本質は「お客様を消費者から共創者・広告塔へと昇華する」点にあり。「企業は感謝や名誉、ちょっとしたロイヤリティを組み合わせて顧客の参加欲求を満たすべき」と断じている。「クラウドハグとプロシューマーの違いは、お金の有無だけでなく、より深い共創参加」とも語った。