木村拓哉主演映画『教場 Reunion／Requiem』より齊藤京子、佐藤勝利ら第205期たちの警察手帳写真が公開
木村拓哉が主演を務める映画『教場 Reunion』が2026年1月1日よりNetflixにて配信、映画『教場 Requiem』が2月20日に公開。これを記念して、11月1日からNetflixで過去の『教場』シリーズが初配信されることが決定。
さらに、最新作であらたに風間教場に入学した第205期たちの警察手帳写真も公開された。
■『教場』シリーズ過去作品をNetflixで初配信
全員集合の写真のみ公開されていた第205期たちの、映画本編中に使用される警察手帳の写真を先行解禁。警察学校に入学したばかりの、警察官としての未来を夢見る爽やかな表情がおさめられているが、合わせて公開されたキャラクター紹介の一文からも個性豊かな生徒たちであることが伺える。
そんな彼らを、木村演じる風間は今回も鋭い眼光で追い詰め、警察官としての適性があるかを見極めていく。はたして彼らは無事に卒業式を迎え、警察官になることができるので？
■第205期：キャラクター紹介
門田陽光（綱啓永）
写真クラブに所属して学校の日々を撮影している
星谷舞美（齊藤京子）
成績優秀で将来はストーカー犯罪を撲滅したい
笠原敦気（金子大地)
反社会勢力の排除を目指して警察学校に入学
氏原清純（倉悠貴）
寡黙で風間教場を冷静に観察している
初沢紬（井桁弘恵）
妹の模範になるべく警察官を目指す
渡部流（猪狩蒼弥）
観察力に長けていて絵を描くのが得意
矢代桔平（佐藤勝利）
警察に表彰された過去があり将来を有望視されている
若槻栄斗（中村蒼）
明るい性格で自身の格闘技の腕を何よりも信じている
※205期生全員のプロフィールは公式サイトにて掲載中
■映画情報
映画『教場 Reunion』
2026年1月1日（木）よりNetflixにて配信開始
映画『教場 Requiem』
2026年2月20日（金）公開
出演：木村拓哉
綱啓永、齊藤京子、金子大地、倉悠貴、井桁弘恵、大友花恋、大原優乃
猪狩蒼弥、中山翔貴、浦上晟周、丈太郎、松永有紗
佐藤仁美、和田正人、荒井敦史、高橋ひとみ
佐藤勝利、中村蒼 ／ 小日向文世
原作：長岡弘樹『教場』シリーズ／『新・教場』『新・教場２』（小学館刊）
監督：中江功
脚本：君塚良一
(C)フジテレビジョン (C)長岡弘樹／小学館
