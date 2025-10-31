木村拓哉主演映画『教場 Reunion／Requiem』より齊藤京子、佐藤勝利ら第205期たちの警察手帳写真が公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

木村拓哉が主演を務める映画『教場 Reunion』が2026年1月1日よりNetflixにて配信、映画『教場 Requiem』が2月20日に公開。これを記念して、11月1日からNetflixで過去の『教場』シリーズが初配信されることが決定。

さらに、最新作であらたに風間教場に入学した第205期たちの警察手帳写真も公開された。

■『教場』シリーズ過去作品をNetflixで初配信

全員集合の写真のみ公開されていた第205期たちの、映画本編中に使用される警察手帳の写真を先行解禁。警察学校に入学したばかりの、警察官としての未来を夢見る爽やかな表情がおさめられているが、合わせて公開されたキャラクター紹介の一文からも個性豊かな生徒たちであることが伺える。

そんな彼らを、木村演じる風間は今回も鋭い眼光で追い詰め、警察官としての適性があるかを見極めていく。はたして彼らは無事に卒業式を迎え、警察官になることができるので？

■第205期：キャラクター紹介

門田陽光（綱啓永）

写真クラブに所属して学校の日々を撮影している

星谷舞美（齊藤京子）

成績優秀で将来はストーカー犯罪を撲滅したい

笠原敦気（金子大地)

反社会勢力の排除を目指して警察学校に入学

氏原清純（倉悠貴）

寡黙で風間教場を冷静に観察している

初沢紬（井桁弘恵）

妹の模範になるべく警察官を目指す

渡部流（猪狩蒼弥）

観察力に長けていて絵を描くのが得意

矢代桔平（佐藤勝利）

警察に表彰された過去があり将来を有望視されている

若槻栄斗（中村蒼）

明るい性格で自身の格闘技の腕を何よりも信じている

※205期生全員のプロフィールは公式サイトにて掲載中

■映画情報

映画『教場 Reunion』

2026年1月1日（木）よりNetflixにて配信開始

映画『教場 Requiem』

2026年2月20日（金）公開

出演：木村拓哉

綱啓永、齊藤京子、金子大地、倉悠貴、井桁弘恵、大友花恋、大原優乃

猪狩蒼弥、中山翔貴、浦上晟周、丈太郎、松永有紗

佐藤仁美、和田正人、荒井敦史、高橋ひとみ

佐藤勝利、中村蒼 ／ 小日向文世

原作：長岡弘樹『教場』シリーズ／『新・教場』『新・教場２』（小学館刊）

監督：中江功

脚本：君塚良一

(C)フジテレビジョン (C)長岡弘樹／小学館

