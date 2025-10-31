リンガーハット『かきちゃんぽん祭』開催、餃子が無料になるキャンペーンも

長崎ちゃんぽん専門店「リンガーハット」は11月4日、毎年人気の「かきちゃんぽん」(税込1,090円〜)を発売する。販売に合わせて、餃子が無料になるキャンペーン『かきちゃんぽん祭』も開催となる。

〈牡蠣は豆乳クリームバターで注文ごとに焼き上げる〉

「かきちゃんぽん」は、注文を受けてから豆乳クリームバターで焼き上げた牡蠣をトッピングしたメニュー。外側はカリッと香ばしく、内側には濃厚な旨味を閉じ込め、牡蠣のクリーミーで香ばしい味わいを楽しめる。牡蠣は最大5個まで追加できる。

スープは、赤・白4種類の味噌を配合した定番の「特製みそスープ」、海鮮の旨味がつまった「チゲスープ」から選べる。チゲスープは、味噌とコチュジャンをベースに、にんにくの風味と唐辛子の辛味をきかせた。

リンガーハット「かきちゃんぽん」

〈販売ラインアップ(価格は税込･店内飲食)〉

◆【みそ】かきちゃんぽん(かき2個、1,090円)

◆【チゲ】かきちゃんぽん(かき2個、1,190円)

※かきは最大5個まで1個300円で追加可能。

◆【みそ】かきちゃんぽんMAX(かき12個、3,990円)

※「かきちゃんぽんMAX」は味噌スープのみ。

味噌スープ「かきちゃんぽん(かき3個)」、チゲスープ「かきちゃんぽん(かき3個)」

〈1〉かきの数だけ「ぎょうざ」が無料

〈2〉「かきちゃんぽんMAX」の購入で「ぎょうざパスポート(ステッカー)」がもらえる

リンガーハット『かきちゃんぽん祭』

発売日の11月4日から11月9日までの、6日間限定で『かきちゃんぽん祭』を開催し、2種類のキャンペーンを行う。

◆かきの数だけ「ぎょうざ」が無料

注文した牡蠣と同じ個数の「ぎょうざ」を無料でサービスする。「にんにくぎょうざ」は対象外。

◆「かきちゃんぽんMAX」の注文で「ぎょうざパスポート(ステッカー)」配布

かき12個をトッピングした「かきちゃんぽんMAX」(税込3,990円)を購入した人に、特典としてスペシャルステッカーをプレゼントする。このステッカーを提示すると、「ぎょうざ3個」が無料でもらえる。

リンガーハット「かきちゃんぽんMAX」

ステッカーは12月10日までの有効期限中、何度でも使える。利用条件は、店内飲食で麺類･定食類を注文すること。1人につき1枚まで、本人のみ有効。ステッカーの配布は6日間限定を予定しているが、なくなり次第終了となる。

「かきちゃんぽんMAX」購入特典のステッカー(ぎょうざパスポート)