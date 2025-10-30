東宝は10月28日、2026年1月9日に公開を予定していた映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』の公開延期を発表した。しかし、この発表と同時に映画の予告動画が公開されたため、ネット上に困惑の声が広がっている。

【写真】「普通にいるじゃん」映画『おそ松さん』予告に現れた草間リチャード

草間リチャード敬太の逮捕問題

赤塚不二夫原作の『おそ松くん』を原作にした実写映画第2弾として上映が予定されている『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』。STARTO ENTERTAINMENT（旧ジャニーズ事務所）所属の5人組・Aぇ！groupと、関西ジュニアの西村拓哉が主演を務めるが、東宝は《諸般の事情に鑑み、関係各所との協議の結果、公開を延期させていただくことになりました》と発表した。

「延期後の公開予定は《決定し次第、速やかに》お知らせするとのこと。詳しい理由は明かされていませんが、Aぇ！groupのメンバーである草間リチャード敬太さんが活動休止中であることが理由と思われます。草間さんは10月4日に公然わいせつの疑いで逮捕され、所属事務所が活動休止を発表。それ以降、グループの冠番組は放送休止、公式YouTubeチャンネルも更新が止まっている状態です。草間さんが復帰する目処は立っていないようですし、予定どおりに公開するのは難しいと判断したのでしょう」（映画誌ライター）

東映の発表について、ネット上ではファンから、



《中止じゃなくて延期でよかった。実はけっこう心配してたから……》

《この状況で延期は仕方ない。むしろありがとうございます、という気持ち》

《このまま普通に公開されても複雑だもんね。いつまででも待ってます！》

など、延期の判断に納得する声が多い。また、一部の映画館ではすでに予告編が流れているようで、《このまま公開するかと思ったけど、やっぱり延期か》《昨日映画館で予告見たばっかり！ 延期しちゃうんだ》といった驚きの反応もある。

予告にリチャードの姿が

「『おそ松さん』の公式SNSアカウントでは、公開延期のお知らせとともに予告映像が公開されました。そこには草間さんの姿も映っていて、キャストの変更などは現時点で行わないようです。ファンからは安堵の声もありますが、《リチャが復活したら公開ってこと？ だったら年内の復帰は難しいのかな》《リチャの出番をカットするから延期なのかと思ったけど違うっぽい》《リチャ普通にいるじゃん！ じゃあなんで延期？》など、かえって混乱を招いているようです」（芸能ライター）

なお、Aぇ！groupがパーソナリティを務めるラジオ『Aぇ！groupのMBSヤングタウン』（MBSラジオ）の10月29日放送回では、リーダーの小島健から「（映画を）楽しみにしていただいた皆さま申し訳ございません」と謝罪があった。続けて、「延期ではやらせていただくので」「（公開までの間に）僕らもいろんなことができるんじゃないかということで、頑張っていきますので」などと明るく語っていた。

「プロモーション期間が長くなったので、むしろラッキーと前向きに捉えているのかも。Aぇ！groupファンの間では、彼らを応援しようとシングル作品を購入するムーブメントも起こっていましたし、公開後は思わぬヒットにつながるかもしれません」（前出・映画誌ライター）

草間の復帰も映画公開も時期未定だが、そのときが来たら、大いに盛り上がりそうだ。