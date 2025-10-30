この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】」が、「超人気ローカルフード"寿がきやカップ麵"をブチギレ氏原がレビューしてみた」と題した動画を公開。自他共に認める「偏食」である氏原が、名古屋発祥の有名ラーメンチェーン「寿がきや」のカップ麺をレビューし、その独特の味わいを分析した。



今回の企画は、以前行われた「まぜそば」のレビュー企画で、氏原が唯一「旨味とかがちゃんとある」と評価した「辛辛魚」が寿がきやの商品だったことがきっかけだ。他の商品も氏原の口に合うのかを検証すべく、様々な種類の寿がきやカップ麺が集められた。



まず実食したのは、定番の「スガキヤラーメン」。幼い頃から親しんできたというサカモトが「マジ好きだよこれ」と興奮する一方、氏原は「ほとんど食った記憶がない」と馴染みのない様子。一口食べたサカモトは「やっぱスガキヤ美味い！」と絶賛し、豚骨ベースながらも魚介系の風味を感じるさっぱりとした味わいを力説した。対する氏原の第一声は「すごく普通なんですよね、まず」。しかし、続けて「結構本当に唯一無二の味かも」「本当に魚介っぽく感じる、とんこつなのに」と、その独創性を高く評価。多くの人に長年愛される理由に納得した様子を見せた。



続いて、みそ味の「ホームラン軒」を実食。サカモトが「ラーメンっていうよりお味噌汁」と表現すると、氏原も「確かに味噌汁ラーメンって感じ」と同意。それでも「普通の味噌ラーメンとは違う。これも食べたことない味」と、やはりその独自性に言及した。



動画を通して、氏原は各商品の味わいを冷静に分析しつつも、そのすべてに他にはない特徴があることを発見。偏食家ならではの視点から、長年愛されるローカルフードの奥深い魅力を解き明かす結果となった。