10月30日までに、YOASOBIの幾田りらが自身のInstagramを更新。投稿されたプライベートショットの近影が話題となっている。

幾田は、《帯広から函館へ。道の駅に寄ったり、サービスエリアでアイス買ったり、わいわいと楽しく移動しておりました》と綴り、オフショットを公開。牧場など自然の中で、オフを楽しむ姿が写っていた。

「幾田さんは今回の写真では、全身モノトーンでまとめています。黒のダウンジャケットとミニスカートを着用し、スカートから出るスラッとした足が印象的でした。しかし、そんな美脚を披露したものの、写真を見たファンからは心配の声が集まりました」（芸能記者）

美脚とはいえ、その“細さ”が際立っていたのかファンは仰天。コメント欄にはこんな声が寄せられていた。

《痩せ過ぎな》

《足が細過ぎて心配になってしまう》

《なんか元氣が無く見えるなー》

今回複数枚の写真がアップされていたが、そこに映る幾田の表情はどれも無表情だった。足の細さとともに表情も相まって、より心配する声が届いていたようだ。

「2024年5月には、『ELLE Japan』でピンクと紫の柄が入ったショートパンツスタイルのセットアップを着用し、美脚を披露しました。ライブやプライベートショットでは、オーバーパンツなども穿くことが多い幾田さんですから、足が露出するスタイルはファンにとって新鮮なようです」（前出・記者）

身長154cmと比較的小柄で、華奢なイメージがある幾田。しかし、ファンが不安の声をあげるのは、決して体型だけが理由ではないと指摘するのは芸能ジャーナリストだ。

「YOASOBIは絶大な人気を誇りますが、2024年の年末には『紅白歌合戦』（NHK）に出場しませんでした。その理由として、相方のAyaseさんの全身にびっしりと入ったタトゥーが原因ではないかと憶測を呼んだのです。彼はInstagramでタトゥーまみれの体を隠さず発信し、しばしば物議を醸してきました。

同じく活動する幾田さんも2025年4月頃から、元々黒髪だった髪の毛をオレンジへとイメチェン。現在は海外での活動が増え、その影響もあるのかもしれません。インパクトのある見た目は大事かもしれませんが、特に幾田さんは親しみやすい素朴なキャラクターで人気を博したところもあります。尖り続けるスタイルにファンも危うさを感じずにはいられないのでしょう」

日本のアーティストが世界で活躍することはもちろん結構なのだが……。