小学生になると、メイクやコスメに興味が出てくる子も。ここでは、小学生女子を育てる ESSEフレンズエディターのyukariさんが、3COINS（スリーコインズ／スリコ）で購入した初めてのキッズコスメと、実際に使ってみての感想を語ります。

小学生の娘がメイクに初挑戦

わが家の娘たちは小5と小3。メイクやコスメに興味が出てきました。

【写真】リップ、チーク、マニキュア、アイシャドウの4点セット

そんなとき見つけたのが、3COINSの子ども向けメイクごっこシリーズ「KIDSコスメセット」の4点セット（880円、対象年齢6歳以上）です。親の目が届く範囲での短時間の使用や、休みの日だけの使用など約束ごとを決めたうえで、初めてのコスメを購入することにしました。

スリコの「KIDSコスメセット」は4点セット

種類が豊富な3COINSのキッズコスメセットの中で、今回購入したのは、リップ、チーク、マニキュア、アイシャドウの4点セット。落ち着いたベージュカラーのケースにブラウンのロゴ入りでおしゃれ。飾ってもいいなと思えるほどの見た目です。

子ども用につくられたコスメで、どれも水や石けんで落とせるのが魅力。しかも4点で880円とお手頃価格。メイクしてネイルもできるとなれば、子どもたちは大喜びです。

使ってみた感想は？

実際に使ってみると、キッズ向けのため落ちやすくできているようで、半日ももたずにほぼメイクしていない状態に。

ネイルは「除光液を使わずに水で落とせます」という記載があり、手を洗っているうちにすべて落ちてしまいました。せっかく苦労して塗ったネイルなので、娘たちは少し悲しそう。

しかし、メイク自体初めての子には、このくらいのコスメがピッタリだなと思いました。

※ 化粧品には化学成分が含まれています。ご使用の際は、商品の注意書きや成分表示をよく確認し、年齢や肌の状態（敏感肌・アレルギーなど）に十分注意して、保護者の目が届く範囲で正しくお使いください

※ ご使用前にかならず、商品の対象年齢をご確認ください

※ お肌や唇、爪などに異常が生じていないかをよく確認し、使用してください。異常がある場合は使用を中止してください

