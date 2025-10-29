子どもができるとやってくるのが「子育て」。毎日子どもと向き合うことになるため、時には「うんざりしてしまう」こともありますよね。どんなときにそう感じてしまうのか、SNS上の意見をのぞいてみましょう。

「一日中育児に追われて、帰宅した旦那に…」

よく見かけるケースとしては、「子どもが言うことを聞かないとき」です。特に公共の場では、親としての対応に苦慮しているようで、「人が見ている前でイヤイヤ言いだして、床に寝そべったときにはもうため息しか出ない」「外で静かにしてることができなくて、周囲に『すみません』って謝るときは精神的にキツイ」といった声が寄せられています。

また、親に対して「暴言を吐く・怒り出す」瞬間についても多くの声が上がりました。「毎日毎日、自分の時間もなく世話をしてるのに、バカとかうるさいって言われるとショックが大きい」「いろんな選択肢も与えてるのに全部イヤって言うし、ほっとくと怒り狂うしで、どうしたらいいのか分からなくなるときがある」などの悲痛な体験談も。

他にも、「子どもの過度な要求にうんざりする」という意見もみられます。「『今忙しいから後でね』って言っても『見て！ 見て！』ってしつこいときはイラッとしちゃう」「子どもの『これ買って攻撃』が多いし、激しいしで、買い物に連れて行きたくなくなる」という声も上がっていました。

ちなみに、子育て中の女性にとっての「うんざり」は、子どもだけが原因ではないようです。「一日中育児に追われて、帰宅した旦那に『部屋散らかってるけど一日何してたの？』『ご飯これだけ？』とか言われたら絶望するしかないでしょ」「子どもが寝て自分の時間！ と思ったらすぐ旦那が帰ってくる」といった、子育てに理解がない、子育てに参加しない夫の存在が精神的負担となる場合も。

近くに親族がいるなら預けることもできるかもしれませんが、中には預けられる環境にない人もいるでしょう。行政や民間サービスの力も時には借りるなどして、適度に息抜きをしつつ、育児を乗り越えられるといいですね。

子どもをもつ皆さん、子育てで「うんざりする瞬間」はありますか？