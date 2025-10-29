【マンガ「死んだ山田と教室」】 10月29日 連載開始

マンガ「死んだ山田と教室」（原作：金子玲介氏/マンガ：のべつけい氏）の連載配信がアプリ「Palcy（パルシィ）」にて本日10月29日よりスタートする。

「死んだ山田と教室」は、今年2025年の本屋大賞にもノミネートされた、金子玲介氏による“死”から始まる男子高校を舞台にした青春譚。今回コミカライズ化され、連載配信されることとなった。初回は第1話の6エピソードが一挙完全無料で公開される。

【あらすじ】

青春と教室に置き去りにされた"あいつ”の話――。

山田が死んだ。

2年E組の中心だったあいつは、飲酒運転の車にひかれたらしい。

夏休みが明ける、直前のことだった。

クラスの雰囲気は最悪。

担任の花浦は生徒を元気づけようと席替えを提案するが、反応なし。

そんなときに教室のスピーカーから聞こえてきたのは、死んだはずの山田の声だった……。

【みどころ】

夏休みの終わり、突然の事故で亡くなった山田。クラスの中心だった彼を失い、誰もが気持ちの整理がつかないまま新学期を迎えます。

沈黙に包まれた教室で、突如スピーカーから聞こえてきたのは“死んだはずの山田の声”。

その声は、どこかいつも通りで――少しおどけていて、優しくて。

混乱と驚きの中、クラスに久しぶりの「笑い」が生まれる瞬間が訪れます。

そして、山田の提案で始まる「最強の席順」による席替え。

なぜこの順番なのか――その意味を知ったとき、クラスのみんなに笑顔が戻り、胸が熱くなります。

生と死の境界を越えて届く山田の声が、仲間たちの“止まっていた時間”を少しずつ動かしていくーー。

明るくて、どこか切ない。死を通して“生きる”を描く、青春群像劇のはじまりです。

第1話 試し読み

マンガの続きは以下のページから読める。なお「Palcy」を新規DLすれば、ボーナスチケット30枚がもらえる。

□「Palcy：死んだ山田と教室」のページ

(C) 講談社 / pixiv