¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤Î¡Ö´¶¤¸¤¬°¤¤·ÝÇ½¿Í¡×Ë½Ïª¥È¡¼¥¯¤¬¤¿¤À¤Î°¸ý¡¢»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤ÆÇÀå¤Ë»¿ÈÝ
¡¡10·î27Æü¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤¬¡Ø¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤Î¤³¤³¤íÀ²Å·¡Ù¡ÊABC¥é¥¸¥ª¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢·ÝÇ½¿Í¤Î¡È¹¥´¶ÅÙ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö´¶¤¸¤Î°¤¤·ÝÇ½¿Í¡×¤ÎÏÃÂê¤âÈô¤Ó½Ð¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ô¤Þ¤¿¤«¡Õ¤ÈÊò¤ì¤¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÂ¹¤ÎÌÌÅÝ¤Ï¸«¤Ê¤¤¤¬¡Ä¡×¥«¥Ð¥ó¤«¤é200Ëü±ß¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¾å¾Â·ÃÈþ»Ò
¡Ö´¶¤¸¤Î°¤¤·ÝÇ½¿Í¡×¤ò¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±
¡¡¾å¾Â¤Ï¤Þ¤ºÇÐÍ¥¡¦Å·³¤Í´´õ¤Î´¶¤¸¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡Ö¾å¾Â¤µ¡Á¤ó¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Æ¡×¤È¡¢Å·³¤¤¬¾å¾Â¤ÎÉô²°¤ò°§»¢¤ËË¬¤Í¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¤¹¤´¤¤¤è¡¢YouTube¤â¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Ï¤ë¤Í¤ó¡×¤È¤´µ¡·ù¤Î¾å¾Â¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö´¶¤¸¤ÎÎÉ¤¤Êý¤ä¤Í¡£¤¢¤ÎÊý¤Ï¤¤ì¤¤¤À¤·¡¢´¶¤¸ÎÉ¤¤¤·¡£ËÌÀî·Ê»Ò¤µ¤ó¤â¤ä¤±¤É¡×¤È¡¢½ª»Ï¤ª¤À¤ä¤«¤ÊÀ¼¿§¤ÇË«¤á¤Á¤®¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¾å¾Â¤Ï¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤É¤ó¸À¤¦¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª ¤Û¤ó¤È¤Ë¡¢´¶¤¸¤Î¤¤¤¤¿Í¤È°¤¤¿Í¡×¤ÈÀë¸À¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö´¶¤¸¤Î°¤¤¿Í¤â¡Ä¡Ä¡©¡×¤È¡¢¿©¤¤¤Ä¤¯¼þ¤ê¤Ë¡Öº£¤Õ¤Ã¤È¡Ä¡Ä²Î¼ê¤ä¤±¤É»×¤¤½Ð¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯¾å¾Â¡£Ì¾Á°¤Ï¡Ö¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤ª¤³¤¦¡×¤ÈÉú¤»¤¿¤¬¡¢¶¦±é¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥Ï¥Ã¥È¤Î¤Æ¤Ä¤¸¤¬¡Ö¥¸¥ã¥ó¥ë¤À¤±¤Ç¤â¡×¤È¿¶¤ë¤È¡¢¡Ö±é²Î¡×¤ÈÎä¤¿¤¤À¼¤Ç¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¡£
¡Öµ¡·ù°¤«¤Ã¤¿¤ó¤«¤Ê¤ó¤«¤·¤é¤ó¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÌÂÏÇ¤Ë¤Ê¤ë¤Í¡£Âç¸æ½ê¤¬´¶¤¸°¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Í¡Ä¡Ä¶õµ¤ÊÑ¤ï¤ë¤Í¤ó¡×¤È¡¢¤½¤Î¡ÈÂçÊª±é²Î²Î¼ê¡É¤ò°ì½³¡£¼þ¤ê¤â¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¾å¾Â¤µ¤ó¤Î°¸ý¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¤ª²È·Ý¡É¤Ç¤¹¡£´¶¤¸¤Î°¤¤·ÝÇ½¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¥é¥¸¥ª¤Ê¤É¤Ç¤¿¤Ó¤¿¤Ó¾å¤¬¤ëÅ´ÈÄ¥Í¥¿¡£´ØÀ¾Ãæ¿´¤Ë¤½¤Î·ÝÉ÷¤Ç¿Íµ¤¤òÆÀ¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤Ï¤½¤ÎÆÇÀå¤¬»þÂå¤È¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡¢Ä¹Ç¯Â³¤¤¤¿´§ÈÖÁÈ¤â¼¡¡¹¤È½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¿Í¤â¡ÈÇ¯´ó¤ê¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤·¡É¡È»ä¡¢¥¤¥á¡¼¥¸°¤¤¤«¤é¡É¤È¸ì¤ë¤Ê¤É¡¢¼«³Ð¤Ï¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡×¡Ê·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡È²Ç¸ÈÌäÂê¡É¥È¡¼¥¯¤Ï¹¥É¾
¡¡¤¿¤À¡¢ËÜ¿Í¤Î¹Í¤¨¤ë°Ê¾å¤ËÀ¤´Ö¤ÎÀ¼¤ÏÎä¤¿¤¯¡¢¡Ô¤´°Õ¸«ÈÖ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤¿¤À¤Î¶òÃÔ¤À¤Ê¡Õ¤È¤ÎÈ¿±þ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÔÌ¾Á°½Ð¤µ¤Ê¤¤¤Ê¤é¸À¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤¤¤Î¤Ë¡Õ
¡Ô¾å¾Â¤µ¤ó¤â¼þ¤ê¤«¤é¤½¤¦»×¤ï¤ì¤Æ¤ë²ÄÇ½À¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡Õ
¡ÔÆ¬¤âÎÉ¤¤¤·Ãý¤ê¤â¾å¼ê¤¤¤·²Î¤â¾å¼ê¤À¤±¤É¡¢»ö¤¢¤ë¤´¤È¤ËÂ¾¿Í¤Î°¸ý¸À¤¦¤Î¤¬¤Ê¤¡¡Õ
¡Ô¹âÎð¼Ô¤Î¤¿¤À¤Îµº¸À¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡Õ
¡Ô²¼À¤ÏÃ¤ÊÏÃ¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤ÆÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡Õ
¡Ö°ìÊý¤Ç¡¢¾å¾Â¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤¬¶ìÏ«¤·¤¿¡È²Ç¸ÈÌäÂê¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤è¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾å¾Â¤µ¤ó¤Î²Ç¸ÈÌäÂê¤Ø¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡¢TikTok¤ä¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤â¤¿¤Ó¤¿¤Ó¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ÆÏÃÂê¤Ë¡£¡È¸È¤ÏËÌ¶Ë¤Ë¹Ô¤±¡É¤ä¡È²Ç¤Ïµ¢¾Ê¤¹¤ë¤Ê¡É¤Ê¤É¡¢¤½¤Î·é¤µ¤¬Æ±¤¸Çº¤ß¤ò»ý¤Ä½÷À¤¿¤Á¤«¤é¹â¤¤¶¦´¶¤òÆÀ¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤â¡ÔºÇ¹â¤ÎµÁÊì¡Õ¡Ô¾å¾Â¤µ¤ó¤Ï½÷À¤ÎÌ£Êý¡Õ¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÇÀå¤Ç¤â¡¢¤³¤Á¤é¤Ï´¿·Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡Æ±¤¸±Ô¤¤°Õ¸«¤Ç¤â¡¢¤¿¤À¤Î°¸ý¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤òÉÔ²÷¤Ë¤¹¤ë¡£¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤â¡Ô¤É¤Î¸ý¤¬¸À¤¦¡Õ¤È¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¸À¤¨¤Ð¸À¤¦¤Û¤ÉÆÃÂç¥Ö¡¼¥á¥é¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£º£¤Î»þÂå¡¢ÆÇÀå¤Ï¹¥É¾¤Î²Ç¸È¥È¡¼¥¯¤ËÎ±¤á¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡½¡½¡£