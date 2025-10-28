ºÙÀî¤Õ¤ß¤¨ ¥¸¥ã¥±¥Ñ¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¸ø¤Î¾ì¤Ëµ×¡¹ÅÐ¾ì¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤ªåºÎï¤Ç¡×ÊÑ¤ï¤é¤ÌÈþËÆ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¦¤Ã¤È¤ê
¡¡10·î25Æü¡¢Ä¸»ÒÅÅÅ´¤Î¸ø¼°Instagram¤Ë1990Ç¯Âå¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ºÙÀî¤Õ¤ß¤¨¤Î¶á±Æ¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£ÊÑ¤ï¤é¤ÌÈþËÆ¤Ë¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤«¤éÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ï¡ÔºÙÀî¤Õ¤ß¤¨¤µ¤ó¤¬1Æü±ØÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡Õ¤ÈÂê¤·¡¢¡È1Æü±ØÄ¹¡É¤Î¥¿¥¹¥¤ò¤«¤±¤¿ºÙÀî¤È¡¢ÆÃÊÌ±¿¹Ô¤µ¤ì¤¿¡Ø¤Õ¡¼¤ß¤óÎó¼Ö¡Ù¤Î¼ÖÆâ¤Ç¾èµÒ¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë»Ñ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖºÙÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢Çò¤Î¥¿¡¼¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤Ëº°¿§¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥°¥ì¡¼¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤¤¤¦¾åÉÊ¤ÊÁõ¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¸½ºß50Âå¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç¯Îð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¤½¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡X¾å¤Ç¤Ï¡¢
¡Ô²¶¤¿¤Á¤Î¤Õ¡¼¤ß¤ó¡Õ
¡Ô¥Õ¡¼¥ß¥óÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤ªåºÎï¤Ç¡Õ
¡Ô¤Õ¡¼¤ß¤ó¤¬Íè¤ë¤Ê¤é¹Ô¤±¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡Õ
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢Åö»þ¤ò²û¤«¤·¤àÀ¼¤âÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ë¡£
¡ÖºÙÀî¤µ¤ó¤Ï1990Ç¯¡¢¹ÖÃÌ¼Ò¤Î¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢ÍâÇ¯¤Ë¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤Î¥È¥Ã¥×¤ËÌö¤ê½Ð¤Þ¤·¤¿¡£1992Ç¯¤Ë¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¡ØF-PROMOTION¡Ù¥¤¥á¡¼¥¸¥¬¡¼¥ë¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢¿Íµ¤¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë¤â¿Ê½Ð¤·¡¢1993Ç¯¤Ë¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥é¥¸¥ª¹ç¤ï¤»¤Æ½µ7ËÜ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÊú¤¨¤ë¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢Åö»þ¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¥¤¥¨¥í¡¼¥¥ã¥Ö¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î2000Ç¯¤Ë¤ÏÆÈÎ©¤·¡¢¸Ä¿Í»öÌ³½ê¥¦¥¨¥ë¥á¥¤¥É¤òÀßÎ©¡£2000Ç¯Âå°Ê¹ß¤Ï¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2014Ç¯¤Ë¡Ø¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¸¥ã¥Ý¥ó¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç7Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡Ö¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢1996Ç¯¤«¤éÌó10Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¥¢¡¼¥¹À½Ìô¡Ø¥Ð¥¹¥í¥Þ¥ó¡Ù¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿CM¤¬¡¢2021Ç¯¤ËÌó15Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¿·CM½Ð±é¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤â¸ø³«¤µ¤ì¡¢²û¤«¤·¤àÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÄ¸»ÒÅÅÅ´¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤ÎºÆÅÐ¾ì¤ò´î¤Ö¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¡È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ä¹¤¤Ç¯·î¤ò·Ð¤Æ¤â¡¢Æ©ÌÀ´¶¤È²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¾Ð´é¤Ï·òºß¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡¸½ºß¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢Ïª½Ð¤³¤½¸Â¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÃÏÊý¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¹¹ð½Ð±é¤òÄÌ¤¸¤ÆÀÅ¤«¤Ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¡ÈÊ¿À®¤ÎÌþ¤ä¤··Ï¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ï¡¢º£¤â¿Í¡¹¤Îµ²±¤ÎÃæ¤Ç¿§¤¢¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£