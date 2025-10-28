「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２８日午前１１時現在で、ディー・エヌ・エー<2432.T>が「買い予想数上昇」で２位となっている。



この日の東京株式市場でディーエヌエは大幅続伸。旧村上ファンド系の投資会社シティインデックスイレブンス（東京都渋谷区）が２７日付で関東財務局に提出した大量保有報告書で、ディーエヌエ株を５．１２％（共同保有分を含む）取得したことが判明した。これを受け、きょうの同社株には思惑的な買いが流入。一時１０％を超える上昇をみせており、買い予想数の増加につながったようだ。



出所：MINKABU PRESS