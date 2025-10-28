マクロン仏大統領の妻ブリジット氏へのネットいじめの罪で、１０人が裁判を受けた/Ben Montgomery/Getty Images

パリ（ＣＮＮ）フランスのマクロン大統領の妻ブリジット・マクロン氏へのオンラインハラスメントを行ったとして、１０人が２７日にパリで裁判を受けた。ブリジット氏の性別や性的指向に関して、検察が「悪意あるコメント」と主張する内容を拡散したためとされる。

この裁判の３カ月前、マクロン大統領夫妻は米デラウェア州で右派ポッドキャスターのキャンディス・オーウェンズ氏を２２件の名誉毀損（きそん）で提訴した。オーウェンズ氏はブリジット氏が男性の可能性があると主張していた。

今回のフランスでの訴訟は、ブリジット氏の弁護士が２０２４年８月にネットいじめを訴えて提訴した訴状に関連するもの。この訴えは２５年２月と３月の２度の逮捕につながった。

検察官によると、初期捜査ではブリジット氏の性別と性的指向に関する複数の主張、そしてマクロン氏との年齢差を「小児性愛」と表現する発言が確認された。裁判は２日間続くと予想されており、判決は後日言い渡される見込みだ。

裁判にかけられているのは４１歳から６０歳までの男性８人と女性２人。その中には公選職の公務員、ギャラリーオーナー、ＩＴ専門家、教師、不動産管理人、そしてビジネスオーナーが含まれている。ＣＮＮ提携局のＢＦＭＴＶは、被告の一人である４１歳の男性について、偽名を使ったソーシャルメディアへの投稿が複数の苦情の対象になっていると説明。その後停止されたアカウントはしばしば陰謀論と関連付けられているという。

前出のデラウェア州の訴訟では、オーウェンズ氏が「マクロン夫妻に対する１年間にわたる執拗（しつよう）な名誉毀損キャンペーン」を配信したとしている。

訴状によると３月、オーウェンズ氏は、「フランスのファーストレディーは男性なのか？」と題したユーチューブ動画で、ある陰謀論を再燃させていた。Ｘ（旧ツイッター）で広く宣伝されたこの陰謀論について、オーウェンズ氏は「おそらく政治史上最大のスキャンダルだろう」と述べた。

それ以来オーウェンズ氏は、自身のユーチューブの登録者約４５０万人に向けて、ブリジット氏に関する数多くの動画を配信してきた。