最近のインフレや物価高は、私たちの日常だけでなく、マンションの長期的な財政計画にも大きな影響を与えています。特に、マンションの修繕費用は10年前と比べて1.5倍以上に高騰している項目もあり、管理組合にとっては深刻な問題です。

株式会社さくら事務所の取締役副社長COOの山本直彌さんと鬼塚さんが、このインフレリスクを長期修繕計画にどう反映させるべきか、そして資産価値を守るための対策を解説します。

■新築マンションの「長期修繕計画」はなぜ破綻しやすい？

特にタワーマンションなどの新築物件は、販売時のランニングコストを抑えるため、「段階増額積立方式」を採用しているケースがほとんどです。

これは、当初の積立金は安いものの、数年ごとに値上げを繰り返すことを前提とした方式です。

タワーマンション特有のハイリスクな構造

工事の特殊性：超高層であるため、足場ではなくゴンドラを使用するなど、特殊な仮設工事が必要となり、工事費が高額になります。

競争原理の欠如：大規模修繕工事を施工できる業者が限られているため、競争原理が働きづらく、費用が割高になりがちです。

インフレの影響の増幅：高額で特殊な工事であるほど、物価や人件費の高騰の影響を色濃く受けます。

多くの新築マンションの計画は、過去の単価を基にしているため、今のインフレを反映すると「新築時点ですでに破綻している」可能性があるのです。

■インフレ率を計画に盛り込むのは正解か？

インフレ率（例えば年2%）を長期修繕計画に反映させてシミュレーションすると、将来必要となる積立金は膨大な金額になり、初期の積立金が大幅に上がってしまいます。

リスク1：合意形成の失敗：マンション購入者に大きな経済的負担を強いることになり、総会での合意形成が極めて難しくなります。

リスク2：運用の難しさ：インフレを見込むなら、現金のまま貯めずに運用益で増やす必要がありますが、運用には元本割れのリスクが伴い、マンション管理組合の業務としてはハードルが高いのが現状です。

専門家としては、物価高騰をあらかじめ過度に盛り込むのではなく、「5年ごとの見直し」の中で、その時点の最新の工事実績と単価を反映させていくのが、最も現実的で望ましいと考えられています。

■インフレリスクを下げる管理組合の3つの対策

積立金を「値上げ」する以外の、リスク回避策が重要です。

1. 早期に「均等積立方式」への移行を議論する

「段階増額方式」を続けることは、将来的に大きな値上げや一時金徴収のリスクを抱え続けることになります。値上げ幅が小さくて済む早い段階で、安定した「均等積立方式」へ移行できないかを議論することが大切です。

2. アフターサービスを最大限に活用する

新築マンションでは、当初2年間、売主の無償保証（アフターサービス）が適用されます。この期間に、建物の初期不具合を徹底的に直し、建物の寿命を延ばすことが、将来の修繕回数を減らす（コストを抑制する）ことにつながります。

3. 長期修繕計画を「知る」ことから始める

総会での値上げ議論が紛糾する最大の原因は、「そもそも計画がどういうものか知らなかった」という知識の差です。

理事会だけでなく、全住民が長期修繕計画の仕組みと、なぜインフレで費用が高騰しているのかというリスクを知ることで、合意形成のハードルを下げる必要があります。

【まとめ】リスクの把握が、快適なマンションライフの鍵

インフレ下においては、新築マンションの初期の修繕積立金の安さは、そのまま将来の大きなリスクを意味します。

長期修繕計画を知ることは、快適なマンションライフを送り、資産価値を守るための第一歩です。

