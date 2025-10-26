[10.26 ブンデスリーガ第8節](バイアレーナ)

※23:30開始

<出場メンバー>

[レバークーゼン]

先発

GK 1 マルク・フレッケン

DF 4 ジャレル・クアンサー

DF 5 ロイク・バデ

DF 12 エドモン・タプソバ

MF 6 エキ・フェルナンデス

MF 7 ヨナス・ホフマン

MF 13 アルトゥール

MF 19 エルネスト・ポク

MF 20 アレックス・グリマルド

MF 24 アレイクス・ガルシア

FW 35 クリスティアン・コファネ

控え

GK 28 ヤニス・ブラスビヒ

DF 44 ジャニュエル・ベロシアン

MF 8 ロベルト・アンドリヒ

MF 9 クラウディオ・エチェベリ

MF 27 J. Mensah

FW 11 マルタン・テリエ

FW 14 パトリック・シック

FW 17 エリース・ベン・セギル

FW 30 イブラヒム・マザ

監督

カスパー・ヒュルマンド

[フライブルク]

先発

GK 1 ノア・アトゥボル

DF 3 フィリップ・ラインハート

DF 17 ルーカス・キュブラー

DF 28 マティアス・ギンター

DF 33 ジョルディ・マケンゴ

MF 7 デリー・シャーハント

MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン

MF 9 ルーカス・ヘーラー

MF 29 フィリップ・トロイ

MF 44 ヨハン・マンザンビ

FW 20 ジュニア・アダム

控え

GK 21 フロリアン・ミュラー

DF 5 アントニー・ユング

DF 19 ヤン・ニクラス・ベステ

DF 30 クリスティアン・ギュンター

DF 37 マキシリアン・ローゼンフェルダー

MF 14 鈴木唯人

MF 27 ニコラス・ヘフラー

MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ

FW 31 イゴール・マタノビッチ

監督

ユリアン・シュスター

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります