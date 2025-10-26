レバークーゼンvsフライブルク スタメン発表
[10.26 ブンデスリーガ第8節](バイアレーナ)
※23:30開始
<出場メンバー>
[レバークーゼン]
先発
GK 1 マルク・フレッケン
DF 4 ジャレル・クアンサー
DF 5 ロイク・バデ
DF 12 エドモン・タプソバ
MF 6 エキ・フェルナンデス
MF 7 ヨナス・ホフマン
MF 13 アルトゥール
MF 19 エルネスト・ポク
MF 20 アレックス・グリマルド
MF 24 アレイクス・ガルシア
FW 35 クリスティアン・コファネ
控え
GK 28 ヤニス・ブラスビヒ
DF 44 ジャニュエル・ベロシアン
MF 8 ロベルト・アンドリヒ
MF 9 クラウディオ・エチェベリ
MF 27 J. Mensah
FW 11 マルタン・テリエ
FW 14 パトリック・シック
FW 17 エリース・ベン・セギル
FW 30 イブラヒム・マザ
監督
カスパー・ヒュルマンド
[フライブルク]
先発
GK 1 ノア・アトゥボル
DF 3 フィリップ・ラインハート
DF 17 ルーカス・キュブラー
DF 28 マティアス・ギンター
DF 33 ジョルディ・マケンゴ
MF 7 デリー・シャーハント
MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン
MF 9 ルーカス・ヘーラー
MF 29 フィリップ・トロイ
MF 44 ヨハン・マンザンビ
FW 20 ジュニア・アダム
控え
GK 21 フロリアン・ミュラー
DF 5 アントニー・ユング
DF 19 ヤン・ニクラス・ベステ
DF 30 クリスティアン・ギュンター
DF 37 マキシリアン・ローゼンフェルダー
MF 14 鈴木唯人
MF 27 ニコラス・ヘフラー
MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ
FW 31 イゴール・マタノビッチ
監督
ユリアン・シュスター
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります