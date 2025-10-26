この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

あべのハルカス展望台に「こたつ」 絶景を眺めながら鍋を楽しむ冬恒例イベント

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

あべのハルカス（大阪市阿倍野区）の展望台「ハルカス300」で10月23日から、こたつでくつろぎながら鍋と絶景が楽しめる冬恒例イベント「かこむ de こたつ」が開かれている。



「かこむ de こたつ」は、地上約300メートルの屋外吹き抜け空間でこたつを囲み、「ウチですることをソトでする」という非日常体験を楽しめる企画。今年は、「極だし おでんセット」（2,480円/人）、「茶美豚＆備中高原鶏 選べるスープしゃぶしゃぶ鍋」（5,980円/人）、「黒毛和牛＆茶美豚＆備中高原鶏〈Premium〉選べるスープしゃぶしゃぶ鍋」（7,980円/人）の3プランを用意する。



営業時間は17時～21時45分（土曜・日曜・祝日は11時30分～）。ウェブ予約優先。2026年3月29日まで。

