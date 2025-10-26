本格的な行楽シーズンを迎えた今、各地の公園ではさまざまなイベントが開催されている。

公園のような公の施設は、憲法に保障された表現の自由を支える場であり、地方自治法によって原則的に誰もが自由に使えるとされている。しかしイベント開催を巡っては、時に行政による許可・不許可の境界線を巡って議論を呼ぶことがある。

今年の夏、東京・中野区で開催された「第13回中野駅前大盆踊り大会前夜祭」（通称：ピンク盆踊り）も、その一例だ。

「看過できない重大な事態」中野区が猛抗議

「ピンク盆踊り」では、性的な比喩表現を多く含む音頭に合わせた踊りや、アダルトビデオの撮影に使用される車両「マジックミラー号」が公共空間である中野四季の森公園内に設置されるなどしていた。

中野区は8月9日に抗議声明を公表し、「当該イベントについては公序良俗に反する内容を想起させる演目等が含まれており、許可条件に反する行為となります」と指摘。

マジックミラー号の展示についても「公衆の利用に著しい支障を及ぼす行為であり、中野区および中野四季の森公園指定管理者として、看過できない重大な事態であると受け止めております」と非難した。

イベントの演目やマジックミラー号の展示については、区民からも抗議の声が多数寄せられたといい、区は抗議声明の公表にあたり、「事前にこのような内容が含まれていることを分かっていれば使用許可を出すことはありませんでした」ともコメントしている。

「申請の不備」大会実行委が認める

区からの抗議を受け、大会実行委員会は9月上旬に公式サイトを更新。

「一部の企画や演出に関して、区民の皆様からご意見やご心配のお声を頂戴いたしましたことを、重く受け止めております」との謝罪文を掲載した。

マジックミラー号の展示については「公園内において事前の申請に不備があり、借り受けた車両を設置・展示したことで、行政をはじめ関係の皆様に多大なご心配とご迷惑をおかけいたしましたこと、深くお詫び申し上げます」としている。

対する区側も、酒井直人区長が9月8日の定例会見で申請に不備があったことに言及。「書類審査の中で情報がなかった。そこが遺憾だった」とコメントしている。

なお、一部SNSでは、マジックミラー号を所有するソフト・オン・デマンド（SOD）が独自の判断で車両を展示したとの情報も拡散されていた。

これについて、同社は弁護士JPニュース編集部の取材に対し「あくまで依頼された範囲内で（展示車両の有償貸出を）行ったものであり、イベントの企画や運営には一切関わっていません」と、SNS上の情報を否定。

また、「本件の企画・運営については、大会運営関係者と区のあいだで了解を得られていることを前提として同車両の貸出依頼があったことに、疑う余地はありませんでした」と回答している。

公園は原則「誰もが自由に使える」が…

マジックミラー号が展示された「中野四季の森公園」は中野区の区有地だ。冒頭で触れた通り、施設管理者が自由にルールを作れる民間施設と異なり、公園のような公の施設は、原則的に誰もが自由に使えなければならない。これは、地方自治法244条（※1）で定められており、その背景には表現の自由を保障する憲法21条（※2）の存在がある。

※1：地方自治法244条2項「普通地方公共団体は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない」、同3項「普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない」

※2：憲法21条1項「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」

その上で、区は同公園の利用条件として、まず、以下に当てはまるものを許可するとしている。

（1）中野四季の森公園の魅力と公園利用者の利便性を高め、公園満足度の向上に資するもの

（2）中野駅周辺のまちの賑わいに寄与するもの

（3）「中野区ブランドの発信」、「区内産業・観光振興に資する連携」、「民間メディアの情報発信力による中野区の知名度向上とイメージアップ」など、主に中野区民を対象とし、中野区にとって付帯効果が期待できるもの

（4）啓発活動等の公的イベントであるもの

（5）教育、福祉、文化、芸術、芸能又はスポーツに関するもの

そして、次の禁止事項に当てはまるものは許可しないと示している。

〈禁止事項〉

ピンク盆踊りのポスター

主催者及びその代表者の存在が明確かつ規約、会則等の定めがある団体以外が行う事業 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に規定する団体及びその関係者が行う事業 専ら当該団体の構成員の親睦のために行われる事業 政治活動、宗教活動又はこれらに類する活動に該当する事業 政治資金規正法に定める政治団体又は宗教法人法に定める宗教団体が行う事業

原則、誰もが自由に使用できるはずの公園において、行政がこのような形で利用制限をすることに法的問題は生じないのだろうか。行政法に詳しい杉山大介弁護士に見解を求めた。

「公共の場所は、そもそもみんなの税金で成り立っているため『特定の誰かのもの』ではありません。よって、利用させない人が出るだけで不公平が生じます。また、公共機関が特定の思想や表現の機会のみを制限することで、言論の自由市場が脅かされる懸念もあります。

そのため、公共の場所の利用は『原則自由で例外的に制限する』という憲法上の保障がおよんだ状態になっており、制限を行う場合はそれ相応の法論理が求められます」

中野区の抗議声明には「当該イベントについては公序良俗に反する内容を想起させる演目等が含まれており、許可条件に反する行為となります」とあったが、中野四季の森公園の禁止事項には「公序良俗違反」との明確な記載がない。この点について、どのように考えるべきか。杉山弁護士が続ける。

「今回のイベントが公序良俗に反し得た可能性は否定しません。ただし、行政が定めた利用条件に照らせば『（2）中野駅周辺のまちの賑わいに寄与するもの』に該当しますし、禁止事項には『公序良俗違反』に関する規定が見当たりません。よって、イベント会場としての利用を不許可にする根拠がそもそも欠けるように思います」

また、行政による規制は、できる限り不意打ちを防止するよう明示的であるべきと考えられていることから、行政側が規定にひと言「公序良俗」と書いておけば足りるというわけでもないという。

しかし、中野四季の森公園の利用条件および禁止事項はその記載すらないため、「これで不許可にしたら、行政法的にどうなの？となるのは区の方だと思う」と杉山弁護士は付言する。

「もちろん、文言がなくとも、明らかな危険を生じさせるような行為について制限することは可能だとは思います。ただ本件は、そこまで端的に『違法』と言えるような行為ではないですね」（杉山弁護士）

「マジックミラー号の展示」事前に申請しても“不許可”にはできなかった？

前述のように、区はマジックミラー号の展示について事前に把握しておらず、大会実行委員会も事前の申請に不備があったことを認め謝罪している。

区は「中野四季の森公園」の利用申込にあたって「企画書、レイアウト図、収支計画書など資料一式の提出」を求めているが、大会実行委員会側は、これらの提出にあたり、「マジックミラー号の設置」など詳細まで記載する義務があったのだろうか。杉山弁護士は次のように話す。

「そもそも禁止事項に該当する行為ではないため、積極的に記載しなければいけない義務があるとも容易には言えないと思います。また、記載があったら不許可にできたのか、というのも先ほど述べた通りです。法の理解がある人なら、行政指導のような形で調整を促すのではないかなと思います」

住民の「懸念・不安」を理由に規制、法的に問題ない？

中野区は8月の抗議声明で「当該イベントの演目や車両の設置に関して区民から抗議する旨の声が多数届いており、区民や地域社会の信頼を著しく損ない、多大な不安と不快感を与えている」と述べている。

このような「懸念」を理由に、行政が公共施設の利用申請を不許可とすることは認められるのか。杉山弁護士は次のように説明する。

「行政のルールは、法という客観的な基準に従うことで公平性を保つことができます。『利用したい人』と『不安を感じる人』の双方の権利や自由を、法によって調整するわけです。つまり、その道具（＝法）がなければ、これらの利害調整は困難でしょう。

これまで、多くの分野では、常識や『普通はそんなことはしないだろう』という暗黙の了解によってルールがなくて済んでいました。たとえば、選挙活動を利用した犯罪的行為や、収益が上がるために違法であることを承知で繰り返される誹謗中傷ビジネスなどは、これまでは非常識とされ、明確なルールがなくても抑止されてきた面があります。

今回のイベントに関しても、これまでは同様に常識の範囲内で運営されてきたと思われます。しかし、今後は、どこまでが許容されるのかを厳格に定めるルール化が必要になっていくでしょう。

ひとまず、今回の問題が起きた現時点では、行政（区）が直ちに具体的な規制などに動くための法的な準備や基盤（土壌）がまだ整っていないように感じましたね」

公共施設の利用を巡っては、2023年6月にも、埼玉県営公園で開催予定だったグラビアアイドルの水着撮影会が、開催直前に突然中止に追い込まれた騒動があった。こちらでは、当時の許可条件や使用ルールが明確に整備されていない中で、県の指定管理者である公園緑地協会が一律に中止を要請したことが波紋を呼んだ。

両事例の論点には違いがあるものの、いずれも公共空間の規制における適正な線引きと運用の難しさを示しており、そのバランスは、時代や社会の変化とともに問われ続けていると言えるだろう。