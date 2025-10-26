「フリック入力」を考案して特許を取得し、その特許をMicrosoftに売却。そのおかげで「人生100回分」稼いだ著者が、発明から特許取得、マネタイズに至るまでの生々しい裏話を大公開。Apple、Google、Microsoft、ソフトバンク、ドコモとの驚きの攻防戦を語る。※本稿は、小川コータ『発明で食っていく方法、全部書いた。（フリック入力をマイクロソフトに売却して人生100回分稼いだ発明家が明かす、発想法からマネタイズまで）』（家の光協会）の一部を抜粋・編集したものです。

ドコモとソフトバンクへ

売り込んでみたものの…

iPhoneがアメリカで発売され、いずれ日本でも発売されるだろうという2008年2月頃、日本版のiPhoneにはぜひフリック入力を採用してほしいと思い、僕は、東京工業大学の社会人学生のツテをフルに活かし、友人の友人をたどって、ドコモとソフトバンクの開発部門の社員の方を紹介してもらい、それぞれにフリック入力をプレゼンしました。

ところが、彼らはなぜか反応がイマイチで、「うーん、そんなに実用性がないかな」というリアクション。どちらも、それっきりになってしまいました。

やっぱり、覚えるのが難しいのかな、それとも、社外の人の提案は採用しづらいのかな、と僕はあきらめかけていました。

心底びっくり！

iPhoneに搭載されてた！

2008年7月11日、iPhoneが日本に上陸しました。最初に発売したキャリアは、ソフトバンクでした。そのときテレビで、フリック入力が紹介されました。

俺のやつじゃん！まんまじゃん！

心底びっくりしました。不採用だと思っていたのに？

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）