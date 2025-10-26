コロンバンの「ショートケーキクッキー」が登場♡幸せを詰めた期間限定クッキー缶

日本で初めてショートケーキを考案した老舗洋菓子ブランド・コロンバンから、スイーツ好きにはたまらない新作が登場します。2025年11月1日から2026年3月14日までの期間限定で販売される「ショートケーキクッキー」は、いちごとホワイトチョコが織りなすやさしい甘さが魅力♡見た目にも華やかなクッキー缶は、自分へのご褒美にも大切な人への贈り物にもぴったりです。

ときめくおいしさ♡コロンバンの新作「ショートケーキクッキー」

いちごミルク風味のクッキーに、生クリームのような味わいのホワイトチョコレートをコーティング。

トッピングには、チョコレートを染み込ませた国産いちご「紅ほっぺ」を贅沢に使用しています。まるでショートケーキをそのまま閉じ込めたような味わいが楽しめる特別な一品。

創業者が生み出したショートケーキの歴史とこだわりが、このクッキーに息づいています。

ギフトにもぴったり♡上質なクッキー缶デザイン

ショートケーキをモチーフにした缶デザインは、開ける瞬間まで心躍る可愛らしさ。華やかで上品なパッケージは、誕生日・記念日・バレンタイン・ホワイトデーの贈り物にも最適です。

6個入り（税込2,160円）と程よいボリュームで、ちょっとしたお礼や手土産にもおすすめ♪数量限定なので、早めのチェックがおすすめです。

【販売情報】気になる取り扱い店舗はこちら

販売期間は2025年11月1日（土）～2026年3月14日（土）。

全国のコロンバン直営店舗（原宿サロン、東京駅グランスタ店、京王新宿サロン、羽田空港SMILE TOKYO店など）やオンラインショップのほか、カスミ、紀ノ国屋、マルエツ（一部店舗除く）でも購入可能です。

数量限定のため、なくなり次第終了。特別な味わいをぜひお早めにお楽しみください。

甘いひとときを贈る♡ショートケーキクッキーで心ときめく時間を

コロンバンが長年愛され続ける理由は、“伝統×新しさ”の絶妙なバランスにあります。

ショートケーキのやさしい味わいをクッキーに閉じ込めた「ショートケーキクッキー」は、ひと口で幸せを感じるスイーツ。

自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにもぴったりです。この冬は、コロンバンのクッキー缶で心温まるティータイムを楽しんでみませんか？♡