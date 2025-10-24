１１月４日付で東証グロース市場に新規上場予定のＮＥ<441A.T>の公開価格が、仮条件（７３０～７５０円）の上限である７５０円に決定した。



同社は、ＥＣ事業者に対してメール自動対応、受注伝票一括管理、在庫自動連携（各店舗の在庫数を一致させる機能）、商品ページ一括アップロードなどの機能を提供し、ネットショップ運営の業務プロセスの自動化を進めるクラウド型システム「ネクストエンジン」の開発・提供が主な事業。このほかＥＣコンサルティングやふるさと納税支援サービスなどを展開している。Ｈａｍｅｅ<3134.T>の子会社だが、上場に際しＨａｍｅｅが株主に現物配当としてＮＥ株式を分配するスピンオフを実施するため、上場後は親会社ではなくなる。公募株式数５０万株のほか、オーバーアロットメントによる売り出し７万５０００株を予定。主幹事はみずほ証券。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS