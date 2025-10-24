この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

麻雀の手牌に「44赤5」のような形ができた時、あなたは即座に「4」を切っていないだろうか？一見すると、赤ドラを最大限に活かすための合理的な選択に見えるかもしれない。しかし、もしその早すぎる「4切り」が、実はより良い形への変化を逃し、結果的にアガリを遠ざけてしまっているとしたら…？多くの打ち手が無意識にやってしまいがちな、「44赤5」の形に潜む「罠」と、その正しい扱い方を知りたくないだろうか？



YouTubeチャンネル「発男道場」で公開された動画「【麻雀解説】44赤5の扱い…4を切るタイミング間違ってませんか？」では、まさにこの「44赤5」の形をテーマに、なぜ早すぎる「4切り」が損なのか、そして状況に応じた最適な判断基準が徹底解説されている。本記事では、その核心的なポイントを凝縮して紹介しよう。



なぜ早すぎる「4切り」は損なのか？ーーー。

動画でまず強調されるのは、序盤での安易な「4切り」は多くの場合、損になるという点だ。その主な理由は以下の2つ。

・「3」引きによる両面変化を逃す: 「44赤5」の形から「4」を切ってしまうと、「3」を引いた際にできるはずだった「344赤5」という強力な形への変化を逃してしまう。

・「6」引きによるリャンカン変化を逃す: 同様に、「6」を引いた場合にできる「44赤56」の形への変化も逃してしまう。これも、47受け、孤立の強い4を残せなくなるのが痛い。

つまり、早すぎる「4切り」は、目先の赤ドラ受けに囚われ、よりアガリやすい良形への変化の可能性を自ら潰してしまう行為なのだ。



「4」を切るべきタイミングとは？ーーー。

では、いつ「4」を切るのが適切なのか？動画では、以下の2つの状況が挙げられる。

・ブロックが足りていない時:

手牌に他に優先して切るべき孤立牌（特に字牌や端牌）がある場合

例えば、44赤5789m1337s27p西西

とある場合、「4」を切る必要はない。

一方で、44赤5789m37p1337s西西

と先ほどの手牌と2pが3pの変わった手。これでは4mを切るべきとなる。これはくっつきの孤立牌の強さで考えられると良いだろう。

覚え方としては、孤立19字牌、28＜44赤5＜3～7の孤立牌と考えておくと良いだろう。動画ではNAGAの数値とも合わせて説明がされている。



・6ブロックの時：

手牌全体ですでにブロックが足りている時は、「4」を切ってテンパイ効率を高める方が良い。

例えば、44赤5789m1379p24s西西

このような6ブロックがある時は4を切るということだ。



まとめ：「44赤5」は焦らず、変化を見据えよーーー。

「44赤5」という形は、赤ドラが絡むため、つい早く形を決め打ちしたくなる。しかし、その誘惑に負けず、「3」や「6」を引いた際の良形変化の可能性を最大限に残すこと。これが、アガリ率を高めるための重要な思考法なのだ。もちろん、状況によっては早めに「4」を切る判断も必要となる。しかし、その判断は、「なぜ今『4』を切るのか？」という明確な理由に基づいて行われるべきだ。ぜひ動画本編で、具体的な手牌の例と、その思考プロセスを確認し、「44赤5」の形を自信を持って扱えるようになってほしい。